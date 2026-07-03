Contra ele havia um mandado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e feminicídioReprodução/Polícia Civil
O suspeito acabou sendo localizado em Santíssimo, na Zona Oeste, após trabalho de inteligência realizado pela polícia. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de extorsão mediante sequestro e feminicídio.
Segundo as investigações, os bandidos abordaram Rafaela, que ficou mantida em cárcere privado e obrigada a fazer transferências bancárias via Pix enquanto era ameaçada pelos sequestradores. Ela foi morta logo em seguida.
Após ser localizado e preso, ele foi levado para a sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Civil continua investigando o caso.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.