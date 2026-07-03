Contra ele havia um mandado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e feminicídio - Reprodução/Polícia Civil

Contra ele havia um mandado pelos crimes de extorsão mediante sequestro e feminicídioReprodução/Polícia Civil

Publicado 03/07/2026 18:30

Rio - Um homem foi preso, nesta sexta-feira (3), por participar do sequestro e feminicídio de Rafaela Rosas Torres. O crime aconteceu em março de 2024, em Saquarema, na Região dos Lagos.



O suspeito acabou sendo localizado em Santíssimo, na Zona Oeste, após trabalho de inteligência realizado pela polícia. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelos crimes de extorsão mediante sequestro e feminicídio.



Segundo as investigações, os bandidos abordaram Rafaela, que ficou mantida em cárcere privado e obrigada a fazer transferências bancárias via Pix enquanto era ameaçada pelos sequestradores. Ela foi morta logo em seguida.



As apurações apontam que ele foi responsável por recrutar um dos envolvidos e recebeu parte do valor prometido pelo grupo pela participação no crime.



Após ser localizado e preso, ele foi levado para a sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Polícia Civil continua investigando o caso.