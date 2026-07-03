A captura ocorreu após denúncias de que o suspeito estaria tentando furtar pessoas que circulavam pelo calçadão - Reprodução/Segurança Presente

A captura ocorreu após denúncias de que o suspeito estaria tentando furtar pessoas que circulavam pelo calçadãoReprodução/Segurança Presente

Publicado 03/07/2026 19:39 | Atualizado 03/07/2026 20:43

Rio - Um homem de 19 anos foi preso na noite desta quinta-feira (2), em Copacabana, Zona Sul do Rio. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado pelos agentes após denúncias de que estaria tentando furtar pessoas que circulavam pelo calçadão da Avenida Atlântica.

De acordo com agentes do programa Segurança Presente, responsáveis pela prisão, durante patrulhamento na região eles foram abordados por duas pessoas que relataram a ação do suspeito. A equipe iniciou buscas e o localizou na faixa de areia da praia.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o homem. No entanto, ao consultarem os sistemas policiais, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

O suspeito foi levado inicialmente para a 12ª DP (Copacabana) e, em seguida, encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde permaneceu preso.

Segundo levantamento das autoridades, o homem acumula 11 registros policiais, entre eles por roubo de bicicleta, tentativa de roubo a transeunte, furto de telefone celular, furto em veículo, receptação e lesão corporal.