Lista com nomes de políticos foi encontrada na casa do contraventor Adilsinho - Érica Martin/Arquivo Agência O Dia

Lista com nomes de políticos foi encontrada na casa do contraventor Adilsinho Érica Martin/Arquivo Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 18:13

Rio - Uma lista com os nomes de pelo menos 20 políticos, apreendida pela Polícia Federal na cabeceira da cama do contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, serviu de base para mais uma fase da investigação contra o esquema de lavagem de dinheiro entre o jogo do bicho e os poderes Executivos e Legislativos.





A ação resultou na prisão do pastor Márcio Poncio , do ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar e do próprio Adilsinho, que já estava preso por outro processo.

Segundo informações divulgadas pelo G1, o documento reúne nomes de políticos do Rio de Janeiro, além de registros de supostos pagamentos, doações eleitorais e movimentações financeiras que, de acordo com a investigação, podem estar relacionadas a um esquema de lavagem de dinheiro.



Entre os nomes citados, Rodrigo Bacellar teria sido identificado pelo codinome "Barba", usado, segundo a investigação, para preservar sua identidade. A lista também menciona o ex-deputado Thiego Raimundo dos Santos, conhecido como TH Joias, além de um delegado da própria Polícia Federal.

