Lista com nomes de políticos foi encontrada na casa do contraventor Adilsinho Érica Martin/Arquivo Agência O Dia
Lista de bicheiro originou operação que prendeu pastor e Bacellar
Ao menos 20 nomes de políticos aparecem na planilha encontrada na cabeceira da cama do contraventor Adilsinho
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Suspeito foi encontrado na faixa de areia da praia e tinha mandado de prisão em aberto
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