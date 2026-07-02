Pastor Márcio Poncio foi preso nesta quinta-feira (2), na Barra da Tijuca - Reprodução/Redes sociais

Pastor Márcio Poncio foi preso nesta quinta-feira (2), na Barra da TijucaReprodução/Redes sociais

Publicado 02/07/2026 15:24

Rio - O pastor Márcio Poncio, 52 anos, é investigado por lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do jogo do bicho e possível esquema com integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do estado do Rio. Ele foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (2) em um flat de luxo na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.

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Natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Márcio Poncio construiu um império empresarial no setor de cigarros, atividade que lhe rendeu o apelido de "pastor do cigarro". Com o patrimônio acumulado, passou a ostentar uma vida de luxo, com mansões e imóveis de alto padrão no Rio de Janeiro, além de uma casa em Angra dos Reis, na Costa Verde. Paralelamente, atua como líder religioso da Igreja da Nuvem.



Nas redes sociais, ele se apresenta como servo de Deus, patriarca da família Poncio e empresário. Nos últimos anos, porém, a atuação dele fora do ambiente religioso passou a chamar atenção, enquanto a família ganhou notoriedade nas redes ao compartilhar a rotina com milhares de seguidores. Episódios envolvendo supostas traições, conflitos familiares e investigações policiais colocaram a família Poncio em evidência na mídia.



O investigado é pai da deputada estadual Sarah Poncio (Solidariedade-RJ) e do cantor Saulo Poncio, ex-integrante da dupla UM44K. Ele é casado com Simone Poncio, que, aos 50 anos, está grávida do terceiro filho do casal. Assim como os herdeiros, Simone compartilha nas redes sociais detalhes da rotina da família e dos preparativos para a chegada do bebê.



Com influência no meio político fluminense, Márcio Poncio disputou uma vaga de deputado federal nas eleições de 2022, mas não teve votos suficientes e terminou como segundo suplente. Em 2025, anunciou candidatura à Prefeitura de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense, em eleição suplementar convocada após a cassação do mandato do então prefeito Joa Barbaglio (Republicanos). Ele foi derrotado por Jonas Dico (Podemos).



Filha se manifesta após a prisão



A deputada estadual Sarah Poncio divulgou uma nota nesta quinta-feira (2), na qual afirmou viver "um dos dias mais difíceis" da vida dela.

"Como filha, esse é um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tenho absoluta confiança na inocência do meu pai e acredito que ele terá a oportunidade de demonstrar a verdade dos fatos no curso do processo, com todas as garantias asseguradas pela Constituição. Como deputada estadual, respeito o trabalho das instituições e o regular andamento da investigação. Por essa razão, não farei comentários sobre o mérito do caso, que deverá ser tratado exclusivamente no âmbito da Justiça."

Dívida de R$ 3 bilhões com a União





Em abril, tornou-se pública a informação de que a família Poncio possui débitos tributários próximos de R$ 3 bilhões com a União . As informações constam em dados públicos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que indicam um total de R$ 2.929.182.175,11 vinculados a integrantes do grupo.

De acordo com Estadão, responsável pela apuração, a maior parte do valor está associada ao nome da deputada Sarah, que soma R$ 1.745.935.726,23 em débitos fiscais.



A família, no entanto, contesta os dados e nega responsabilidade pelas cobranças. Em posicionamento, afirma que seus integrantes foram incluídos de forma indevida como sócios de empresas responsáveis pelos impostos, o que teria gerado a vinculação dos nomes aos débitos.

Operação da PF nesta quinta-feira

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2), a quinta fase da Operação Unha e Carne, que investiga a lavagem de dinheiro praticada pela nova cúpula do jogo do bicho e possível esquema com integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Rio. Os agentes cumpriram 14 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os três alvos de prisão preventiva foram o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho; o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar; e o pastor Márcio Poncio.

Adilsinho, apontado como chefe da máfia de cigarros ilegais, e Bacellar já estão presos. Após a operação deflagrada nesta quinta, o antigo deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativo do Rio (Alerj) será transferido para um presídio federal.

Os policiais também cumpriram busca e apreensão contra o ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral. Nas redes sociais, a advogada dele, Patrícia Proetti, se pronunciou sobre a investigação.

A reportagem tenta contato com as defesas dos acusados, mas ainda não obteve respostas. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.