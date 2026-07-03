Ideia é reduzir volume de esgoto lançado na Baía de Guanabara - Divulgação/Águas do Rio

Ideia é reduzir volume de esgoto lançado na Baía de GuanabaraDivulgação/Águas do Rio

Publicado 03/07/2026 17:39

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O equipamento capta o esgoto que chega de forma irregular às galerias de drenagem pluvial e direciona esse volume para tratamento adequado. Rio - A Ilha do Governador recebeu, nesta sexta-feira (3), um novo sistema de captação de esgoto com o objetivo de reduzir a poluição lançada na Baía de Guanabara. Instalado no Corredor Esportivo, no Moneró, o primeiro Coletor em Tempo Seco (CTS) da região foi entregue pela concessionária Águas do Rio e tem capacidade para impedir que cerca de 490 mil litros de esgoto sejam despejados diariamente na baía.O equipamento capta o esgoto que chega de forma irregular às galerias de drenagem pluvial e direciona esse volume para tratamento adequado.

Segundo a concessionária, o material recolhido será encaminhado para a Estação de Tratamento de Esgoto da Ilha do Governador (Etig), que passou por obras de ampliação e modernização.

Além da unidade instalada no Moneró, outros quatro pontos de captação deverão ser implantados até março do próximo ano nas regiões da Praia de São Bento, Canal da Portuguesa e Rio Jequiá. Com o sistema totalmente em funcionamento, a previsão é que cerca de 4,9 milhões de litros de esgoto deixem de ser lançados diariamente na Baía de Guanabara.

Durante a inauguração, o diretor-executivo da Águas do Rio, Fábio Dias, destacou o impacto da nova estrutura.

"Esse coletor que a gente está inaugurando hoje vai deixar de jogar na Baía de Guanabara uma piscina olímpica a cada cinco dias. Antes da obra, esse volume chegava diretamente à baía e agora passará a ter o destino adequado", afirmou.

Segundo ele, a instalação integra um projeto mais amplo de ampliação da infraestrutura de saneamento na região.

"É uma etapa dos nossos investimentos. Fizemos intervenções na estação de tratamento, nas redes e nas elevatórias. Isso permite aumentar o volume coletado e tratado. Até o fim do ano, esperamos concluir mais quatro etapas semelhantes para evitar que o esgoto chegue à baía", acrescentou.

A expectativa da concessionária é que as intervenções contribuam para melhorar a qualidade da água nas praias da Ilha. Dados do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) apontam que a Praia da Bica registrou aumento nos índices de balneabilidade nos últimos anos.

Os investimentos em saneamento também integram o plano de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cuja conclusão está prevista para 2033.

