Tempo vira na capital fluminense e pancadas de chuva isoladas atingem a cidade - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Tempo vira na capital fluminense e pancadas de chuva isoladas atingem a cidadeReginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 16:23





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No sábado (4), o tempo permanece instável. O sol até aparece entre as nuvens, mas são esperadas pancadas de chuva já no fim da manhã e durante a tarde, devendo persistir até a noite. As temperaturas caem e ficam entre 18°C e 24°C, com acumulado de 12,5 milímetros e 80% de probabilidade de chuva.



O domingo (5) terá céu encoberto e chuva pela manhã. À tarde, a chuva diminui e dá lugar a uma garoa fina, com tendência de melhora gradual no período da noite. As temperaturas oscilam entre 17°C e 22°C, com previsão de 8 milímetros de chuva.



A tendência é de um fim de semana com elevada umidade e predomínio de tempo instável. Por causa das condições do tempo, quem pretende realizar atividades ao ar livre precisa ter atenção, já que a chuva pode ocorrer em diferentes momentos dos três dias. Rio - O primeiro fim de semana de julho será marcado por tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. A previsão indica períodos de sol entre nuvens, pancadas de chuva e temperaturas mais amenas entre esta sexta-feira (3) e o domingo (5).Nesta sexta-feira (3), o dia começou com sol entre nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo da tarde, com previsão de pancadas de chuva para a noite. Os termômetros ficaram entre 16°C e 30°C, com acumulado estimado em 3 milímetros e 78% de chance de precipitação.No sábado (4), o tempo permanece instável. O sol até aparece entre as nuvens, mas são esperadas pancadas de chuva já no fim da manhã e durante a tarde, devendo persistir até a noite. As temperaturas caem e ficam entre 18°C e 24°C, com acumulado de 12,5 milímetros e 80% de probabilidade de chuva.O domingo (5) terá céu encoberto e chuva pela manhã. À tarde, a chuva diminui e dá lugar a uma garoa fina, com tendência de melhora gradual no período da noite. As temperaturas oscilam entre 17°C e 22°C, com previsão de 8 milímetros de chuva.A tendência é de um fim de semana com elevada umidade e predomínio de tempo instável. Por causa das condições do tempo, quem pretende realizar atividades ao ar livre precisa ter atenção, já que a chuva pode ocorrer em diferentes momentos dos três dias.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral