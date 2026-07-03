Tempo vira na capital fluminense e pancadas de chuva isoladas atingem a cidadeReginaldo Pimenta/ Agência O Dia
No sábado (4), o tempo permanece instável. O sol até aparece entre as nuvens, mas são esperadas pancadas de chuva já no fim da manhã e durante a tarde, devendo persistir até a noite. As temperaturas caem e ficam entre 18°C e 24°C, com acumulado de 12,5 milímetros e 80% de probabilidade de chuva.
O domingo (5) terá céu encoberto e chuva pela manhã. À tarde, a chuva diminui e dá lugar a uma garoa fina, com tendência de melhora gradual no período da noite. As temperaturas oscilam entre 17°C e 22°C, com previsão de 8 milímetros de chuva.
A tendência é de um fim de semana com elevada umidade e predomínio de tempo instável. Por causa das condições do tempo, quem pretende realizar atividades ao ar livre precisa ter atenção, já que a chuva pode ocorrer em diferentes momentos dos três dias.
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