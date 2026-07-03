Rua Teotônio Regadas, na Lapa, passará a ter pista elevada ao mesmo nível das calçadas - Divulgação/Prefeitura Rio

Rua Teotônio Regadas, na Lapa, passará a ter pista elevada ao mesmo nível das calçadasDivulgação/Prefeitura Rio

Publicado 03/07/2026 15:57 | Atualizado 03/07/2026 18:09

Rio - A Lapa, localizada na região central do Rio, vai ganhar um Distrito de Arte e Cultura e terá o entorno da Escadaria Selarón completamente revitalizada. Nesta sexta-feira (3), o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) deu início às obras na região, considerada uma das mais importantes para o turismo na capital fluminense.

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As intervenções compõem o projeto de requalificação urbana que transformará o entorno do ponto turístico em um ambiente mais acessível e acolhedor para moradores e visitantes.



"Depois da pandemia, a Escadaria Selarón que já era um ícone do Rio de Janeiro e do Brasil, se tornou um ponto turístico tão buscado nas redes sociais quanto o Cristo Redentor. Em 60 dias, a gente vai apresentar o projeto do Distrito de Arte e Cultura da Lapa, que se propõe conectar Lapa, Glória e Santa Teresa. Com esse projeto aqui do entorno do Selarón vamos deixar as calçadas niveladas, fazer um passeio para que os turistas e cariocas possam circular tranquilamente, além de um memorial desse artista tão importante que foi o Selarón. O que a gente está fazendo aqui é uma retomada de soberania, afinal, a Lapa é dos cariocas, não pertence ao crime organizado", disse Cavaliere.



De acordo com dados do Observatório do Turismo Carioca, plataforma de dados da Secretaria municipal de Turismo do Rio, a Escadaria Selarón está entre as atrações turísticas mais buscadas no Rio, superando 1,5 milhão de visitantes no ano.



Investimento milionário



Com investimento de R$ 1,7 milhão, as intervenções serão executadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura em cerca de 2 mil metros quadrados nas ruas Joaquim Silva, Teotônio Regadas e Visconde de Maranguape. O projeto contempla a implantação de 227 metros de nova pavimentação, a requalificação de 114 metros de calçadas e a modernização das redes de infraestrutura urbana, o que vai garantir melhores condições de circulação no entorno da escadaria.



A Rua Visconde de Maranguape, no trecho próximo à sala Cecília Meireles, receberá uma baia para embarque e desembarque de ônibus e vans de turismo para melhorar a organização do espaço. Já na Rua Joaquim Silva, em frente à escadaria, a calçada será alargada para ampliar o espaço destinado aos pedestres em um dos trechos de maior movimentação da região, o que vai favorecer a circulação e a permanência de visitantes.

A Rua Teotônio Regadas passará a ser somente rua de serviço com pista elevada ao mesmo nível das calçadas, formando uma plataforma única em piso intertravado. A solução prioriza os deslocamentos a pé, amplia a acessibilidade e ordena o fluxo de pedestres e veículos no acesso ao monumento. Toda a revitalização faz parte da estratégia de valorização do patrimônio e de qualificação dos espaços públicos prevista pelo novo Distrito.



Novo Distrito de Arte e Cultura da Lapa



A criação do Distrito reconhece oficialmente a Lapa como território estratégico para o desenvolvimento cultural, urbano, turístico e econômico da cidade. O decreto tem como objetivo consolidar a Lapa como o principal território dedicado às artes e à cultura na cidade, estimulando investimentos públicos e privados, fortalecendo a economia criativa e ampliando a integração entre a Lapa, Glória, Santa Teresa, o Passeio Público, a Rua do Lavradio, a Rua do Senado e os demais polos culturais da região central.



O Distrito será coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura, em articulação com os demais órgãos da Prefeitura, e contará com um Comitê Gestor para integrar poder público, instituições culturais, universidades, representantes da economia criativa, do turismo, do comércio e da sociedade civil. A iniciativa também permitirá a integração com programas como Reviver Centro, Reviver Cultural e Reviver Patrimônio Pró-APAC.