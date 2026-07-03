Filhos de Gandhi - Divulgação

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Publicado 03/07/2026 14:41 | Atualizado 03/07/2026 14:41

Rio - O evento gratuito Zungu Camerino celebra a cultura negra e ancestralidade neste sábado (4), na sede da Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi, no Centro do Rio. A partir das 10h, a festança reúne gastronomia tradicional, música e manifestações artísticas, com direito à distribuição de angu.

A iniciativa reafirma o compromisso do evento com a história carioca. Os "zungus" (ou "casas de zungu" e "casas de angu") foram espaços criados no século XIX que serviam de ponto de encontro para a população negra. Nesses locais - onde festejavam identidade e resistência - também vendiam iguarias de origem africana, como o angu.

A programação cultural, que exalta a cultura afro-brasileira, vai se estender ao longo do dia com várias atrações. Entre as confirmadas, estão: Charanga dos Filhos de Gandhi, apresentação de capoeira, roda de samba e o Grupo Malê Aiyeo.



Serviço

Zungu Camerino

Sábado, a partir das 10h

Local: Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi Rio

Endereço: Rua Camerino, nº 7 – Centro, Rio de Janeiro - RJ

Ingressos: Grátis

