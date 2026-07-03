Filhos de GandhiDivulgação
Serviço
Sábado, a partir das 10h
Local: Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi Rio
Endereço: Rua Camerino, nº 7 – Centro, Rio de Janeiro - RJ
Ingressos: Grátis
Agora você pode ler esta notícia off-line
Filhos de GandhiDivulgação
Evento gratuito celebra cultura afro-brasileira com distribuição de angu
Zungu Camerino ocorre neste sábado (4), na sede da Associação Cultural Recreativa Filhos de Gandhi, no Centro
Família aponta ameaça antes de eletricista morrer queimado
Parentes de Douglas Marques Miguel, de 34 anos, suspeitam que a mulher dele tenha sido a responsável pelo ataque
Mais de 28 mil irregularidades são identificadas em rede elétrica no Rio
Light recuperou 4,4 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 22 mil residências durante um mês
Suspeito de planejar ataque que causou morte de menina é preso
Marcos Vinicius Moura da Silva estava com mandado de prisão em aberto pelo homicídio de um policial militar
Ação prende operadora financeira de quadrilha ligada ao Comando Vermelho
Marcela Vianna Gusmão estava foragida e foi localizada em Rocha Miranda, na Zona Norte, nesta sexta-feira (3)
Rio inicia distribuição de autonomias para taxistas auxiliares
No total, mais de cinco mil novas autorizações serão entregues aos profissionais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.