Ação prendeu Marcela Vianna Gusmão, apontada como operadora financeira de quadrilha ligada ao Comando Vermelho - Divulgação / Polícia Civil

Ação prendeu Marcela Vianna Gusmão, apontada como operadora financeira de quadrilha ligada ao Comando VermelhoDivulgação / Polícia Civil

Publicado 03/07/2026 12:18

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) prenderam, nesta sexta-feira (3), Marcela Vianna Gusmão, apontada como operadora financeira de uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, com base no Mato Grosso e ramificações em outros estados, incluindo o Rio. Ela, que estava foragida da Justiça, foi localizada em Rocha Miranda, na Zona Norte.

A ação ocorreu de maneira integrada com a Civil do Mato Grosso, de onde a acusada é natural. Após trabalho conjunto de inteligência, monitoramento e compartilhamento de informações entre as equipes, Marcela foi capturada no imóvel onde estava escondida.



De acordo com as investigações, a presa exercia papel relevante na engrenagem financeira da organização criminosa, atuando diretamente na movimentação, circulação e redistribuição de recursos ilícitos entre operadores vinculados ao grupo.



As apurações apontaram intensa movimentação financeira em nome da mulher, com sucessivos recebimentos e repasses de valores para integrantes ligados ao núcleo criminoso, evidenciando sua atuação no sistema de arrecadação e gerenciamento financeiro da facção.



As investigações continuam para aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira da organização criminosa e identificar outros envolvidos no esquema.