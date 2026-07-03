Mais de cinco mil novas autonomias serão distribuídas para taxistas auxiliares - Érica Martin / Agência O Dia

Mais de cinco mil novas autonomias serão distribuídas para taxistas auxiliaresÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 03/07/2026 11:48

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta sexta-feira (3), o processo de distribuição de novas autonomias de táxi para motoristas auxiliares. No total, mais de cinco mil novas autorizações serão entregues aos profissionais gradualmente, em lotes de mil, conforme a conclusão dos processos administrativos.

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Na Praça da Apoteose, na Cidade Nova, Centro do Rio, o prefeito Eduardo Cavaliere, no entanto, deixou claro que esta ampliação não significa, necessariamente, que terão mais carros na rua, já que muitos trabalhadores usam os veículos de outras pessoas.



“Muitos taxistas que já circulam na cidade hoje trabalham como auxiliares de outras autonomias. A gente está fazendo uma atualização demográfica, a população da cidade cresceu e o número de autonomias não acompanhou. Estamos regularizando isso, garantindo que os trabalhadores auxiliares possam ser donos do seu próprio nariz e possam trabalhar com seus táxis de forma soberana, autônoma e livre, sem depender de ninguém”, afirmou.



Atualmente, o Rio tem mais de 32 mil táxis licenciados. Com a atualização da Lei Complementar nº 288, de 18 de novembro de 2025, que estabeleceu o limite de um táxi para cada 180 habitantes, a cidade poderá chegar a 37.392 autonomias.



As novas autorizações serão distribuídas aos motoristas auxiliares cadastrados, por meio de um processo baseado em critérios técnicos e objetivos. A lista de classificação, publicada no Diário Oficial em 9 de junho de 2026, reúne 11.683 profissionais.



“Esse trabalho tem um início, meio e fim. Hoje, estamos começando a autorizar, nessa lista de 11 mil auxiliares, os primeiros mil que vão fazer esse processo até chegar nas 5.177 autonomias, que é o número exato da população que teve aprovação nessa legislação. Tem muita gente que é auxiliar de taxista e trabalha pagando diária, dependendo de um terceiro ceder a autonomia. Agora, ele vai ter sua liberdade de adquirir essa autonomia gratuitamente”, disse.



Para compor a lista, foram considerados critérios como a antiguidade no cadastro, a permanência ativa no sistema por pelo menos um dia entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de maio de 2026 e o fato de o candidato nunca ter sido autorizado. Em caso de empate, a realização do curso de atendimento ao usuário, a quantidade de viagens avaliadas com mais de quatro estrelas no aplicativo Táxi.Rio, no mesmo período, e a maior idade são usados para desempate.



A distribuição das autonomias também prevê reserva de 10% das autorizações para pessoas com deficiência (PCD) e 10% para mulheres, além de respeitar rigorosamente a ordem de classificação da lista de auxiliares.

*Colaboração: Érica Martin