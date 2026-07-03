Mais de cinco mil novas autonomias serão distribuídas para taxistas auxiliaresÉrica Martin / Agência O Dia
“Muitos taxistas que já circulam na cidade hoje trabalham como auxiliares de outras autonomias. A gente está fazendo uma atualização demográfica, a população da cidade cresceu e o número de autonomias não acompanhou. Estamos regularizando isso, garantindo que os trabalhadores auxiliares possam ser donos do seu próprio nariz e possam trabalhar com seus táxis de forma soberana, autônoma e livre, sem depender de ninguém”, afirmou.
Atualmente, o Rio tem mais de 32 mil táxis licenciados. Com a atualização da Lei Complementar nº 288, de 18 de novembro de 2025, que estabeleceu o limite de um táxi para cada 180 habitantes, a cidade poderá chegar a 37.392 autonomias.
As novas autorizações serão distribuídas aos motoristas auxiliares cadastrados, por meio de um processo baseado em critérios técnicos e objetivos. A lista de classificação, publicada no Diário Oficial em 9 de junho de 2026, reúne 11.683 profissionais.
“Esse trabalho tem um início, meio e fim. Hoje, estamos começando a autorizar, nessa lista de 11 mil auxiliares, os primeiros mil que vão fazer esse processo até chegar nas 5.177 autonomias, que é o número exato da população que teve aprovação nessa legislação. Tem muita gente que é auxiliar de taxista e trabalha pagando diária, dependendo de um terceiro ceder a autonomia. Agora, ele vai ter sua liberdade de adquirir essa autonomia gratuitamente”, disse.
Para compor a lista, foram considerados critérios como a antiguidade no cadastro, a permanência ativa no sistema por pelo menos um dia entre 1º de janeiro de 2025 e 31 de maio de 2026 e o fato de o candidato nunca ter sido autorizado. Em caso de empate, a realização do curso de atendimento ao usuário, a quantidade de viagens avaliadas com mais de quatro estrelas no aplicativo Táxi.Rio, no mesmo período, e a maior idade são usados para desempate.
A distribuição das autonomias também prevê reserva de 10% das autorizações para pessoas com deficiência (PCD) e 10% para mulheres, além de respeitar rigorosamente a ordem de classificação da lista de auxiliares.
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