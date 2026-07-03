Equipes encontraram ligações clandestinas, fraudes em medidores e outras práticasDivulgação
De janeiro a junho, as equipes da concessionária atuaram em 251 alvos relevantes, em ações realizadas em toda a área de concessão, com maior volume de energia recuperada nas regiões da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. No período, foram recuperados 4,4 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 22 mil residências durante um mês.
As operações identificaram ligações clandestinas, desvios de energia e adulterações em sistemas de medição, inclusive em pontos de grande consumo, como mercados, restaurantes e outros estabelecimentos.
As fiscalizações tiveram ainda desdobramentos policiais. No semestre, foram registrados 155 boletins de ocorrência, com 145 pessoas conduzidas para prestar depoimento e 98 prisões em flagrante. As operações contaram com apoio das polícias Civil e Militar e do Proeis, reforçando a atuação integrada no enfrentamento aos furtos e fraudes.
Furto de energia
Segundo a Light, mesmo com da atuação diária da empresa, em parceria com o poder público, os “gatos” seguem representando um desafio significativo, com prejuízos estimados em R$ 1,3 bilhão por ano, recursos que poderiam ser destinados a melhorias na rede elétrica.
Para se ter uma dimensão do impacto, a cada 100 clientes regulares da Light, 36 furtam energia. Essas ligações clandestinas sobrecarregam os transformadores e provocam interrupções no fornecimento.
O furto de energia é crime. Para reforçar o combate a esse tipo de prática, a Light mantém parceria com o Disque-Denúncia. Ligações clandestinas e furtos de cabos podem ser denunciados, de forma anônima, pelo telefone (21) 2253-1177, disponível 24 horas.
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