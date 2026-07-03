Equipes encontraram ligações clandestinas, fraudes em medidores e outras práticas - Divulgação

Equipes encontraram ligações clandestinas, fraudes em medidores e outras práticasDivulgação

Publicado 03/07/2026 13:33

Rio - A Light identificou 28.193 irregularidades no primeiro semestre desta no, sendo 5.326 somente em junho, em unidades residenciais e comerciais em toda a sua área de concessão. A companhia realizou uma série de operações voltadas à fiscalização de ligações clandestinas, fraudes em medidores e outras práticas que colocam a população em risco, sobrecarregam a rede elétrica e prejudicam a qualidade do fornecimento para os clientes regulares.



De janeiro a junho, as equipes da concessionária atuaram em 251 alvos relevantes, em ações realizadas em toda a área de concessão, com maior volume de energia recuperada nas regiões da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. No período, foram recuperados 4,4 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 22 mil residências durante um mês.



As operações identificaram ligações clandestinas, desvios de energia e adulterações em sistemas de medição, inclusive em pontos de grande consumo, como mercados, restaurantes e outros estabelecimentos.

O resultado representa uma expectativa de R$ 7,7 milhões em valor recuperado. No mesmo período, a companhia também realizou 454 inspeções de segurança, com foco na redução de riscos à rede elétrica e à população.



As fiscalizações tiveram ainda desdobramentos policiais. No semestre, foram registrados 155 boletins de ocorrência, com 145 pessoas conduzidas para prestar depoimento e 98 prisões em flagrante. As operações contaram com apoio das polícias Civil e Militar e do Proeis, reforçando a atuação integrada no enfrentamento aos furtos e fraudes.



Furto de energia



Segundo a Light, mesmo com da atuação diária da empresa, em parceria com o poder público, os “gatos” seguem representando um desafio significativo, com prejuízos estimados em R$ 1,3 bilhão por ano, recursos que poderiam ser destinados a melhorias na rede elétrica.



Para se ter uma dimensão do impacto, a cada 100 clientes regulares da Light, 36 furtam energia. Essas ligações clandestinas sobrecarregam os transformadores e provocam interrupções no fornecimento.



O furto de energia é crime. Para reforçar o combate a esse tipo de prática, a Light mantém parceria com o Disque-Denúncia. Ligações clandestinas e furtos de cabos podem ser denunciados, de forma anônima, pelo telefone (21) 2253-1177, disponível 24 horas.

Furto de cabos

Em nota, a Polícia Militar também apresentou um levantamento de furtos de cabos. Segundo a corporação, no período de janeiro a 25 de junho de 2026, foram apreendidos 492 quilos de fios e 1.371 metros de cabos em ações realizadas pela Corporação em todo o estado.



"A Polícia Militar atua diariamente no combate a esse tipo de crime, por meio de policiamento ostensivo, ações de inteligência e operações direcionadas, com o objetivo de prender criminosos que praticam esse tipo de delito", disse em comunicado.