Douglas Marques Miguel, de 34 anos, foi sepultado no Cemitério de Carlos SampaioReprodução / Redes sociais
Eletricista morre ao ter 80% do corpo queimado em Nova Iguaçu
Douglas Marques Miguel, de 34 anos, passou dois dias internado, mas não resistiu aos ferimentos
Mais de 28 mil irregularidades são identificadas em rede elétrica no Rio
Light recuperou 4,4 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 22 mil residências durante um mês
Suspeito de planejar ataque que causou morte de menina é preso
Marcos Vinicius Moura da Silva estava com mandado de prisão em aberto pelo homicídio de um policial militar
Ação prende operadora financeira de quadrilha ligada ao Comando Vermelho
Marcela Vianna Gusmão estava foragida e foi localizada em Rocha Miranda, na Zona Norte, nesta sexta-feira (3)
Rio inicia distribuição de autonomias para taxistas auxiliares
No total, mais de cinco mil novas autorizações serão entregues aos profissionais
Empresa de internet denuncia ameaças de traficantes em Niterói
Criminosos impõe serviço clandestino a moradores; O caso é investigado pela Polícia Civil
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