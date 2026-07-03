Douglas Marques Miguel, de 34 anos, foi sepultado no Cemitério de Carlos SampaioReprodução / Redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O eletricista Douglas Marques Miguel, de 34 anos, morreu após ter 80% do corpo queimado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele chegou a passar dois dias internado no Hospital Geral do município não resistiu aos ferimentos e foi sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério de Carlos Sampaio, que fica no bairro de Austin.
Familiares e amigos de Douglas apontam a mulher dele como a principal suspeita do ataque. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que atua para identificar o responsável pelo crime e esclarecer as circunstâncias. A vítima deixa dois filhos.