Douglas Marques Miguel, de 34 anos, foi sepultado no Cemitério de Carlos Sampaio - Reprodução / Redes sociais

Douglas Marques Miguel, de 34 anos, foi sepultado no Cemitério de Carlos SampaioReprodução / Redes sociais

Publicado 03/07/2026 10:31 | Atualizado 03/07/2026 14:16

Rio - O eletricista Douglas Marques Miguel, de 34 anos, morreu após ter 80% do corpo queimado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele chegou a passar dois dias internado no Hospital Geral do município não resistiu aos ferimentos e foi sepultado nesta quarta-feira (1º), no Cemitério de Carlos Sampaio, que fica no bairro de Austin.

Familiares e amigos de Douglas apontam a mulher dele como a principal suspeita do ataque. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que atua para identificar o responsável pelo crime e esclarecer as circunstâncias. A vítima deixa dois filhos.