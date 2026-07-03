Avenida Irene Lopes Sodré, principal do Engenho do MatoGoogle Street View
No comunicado enviado aos moradores, a instituição afirmou que passou a classificar diversas ruas e endereços dessas regiões como áreas de risco.
"Nessa condição, poderemos ser impedidos, a qualquer momento, de realizar reparos e novas instalações, por determinação dos traficantes, que pretendem impor exclusivamente o provedor a eles vinculado como única alternativa de serviço na região oceânica. Caso essa situação se concretize, a partir da presente data poderemos não mais conseguir manter nossa rede e nossos serviços em operação nas ruas afetadas", disse.
Ainda segundo a empresa, nos últimos dias, diversas equipes foram abordadas, mantidas como reféns e ameaçadas por criminosos armados.
"Desde o final do ano passado, alertamos as autoridades competentes sobre essa movimentação na região oceânica. Os provedores vinculados ao tráfico já instalaram rede na área e agora pretendem se apropriar da base de clientes", acrescentou.
Além disso, a corporação ressalta que o policiamento ostensivo nos bairros Engenho do Mato e Maravista vem sendo reforçado com o emprego de veículo blindado e de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM, ampliando de forma permanente o efetivo policial, a presença ostensiva e a capacidade de resposta na região.
O canal recebe qualquer informação que auxilia na identificação das empresas envolvidas, tais como: dados de cobrança (contas, chaves PIX), números de telefone, materiais publicitários, localização de bases e pontos de operação na região, escritórios para pagamento em espécie, nomes e CNPJs de empresas, entre outros.
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