Um caminhão de bebidas tombou na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí - Reprodução / Internet

Um caminhão de bebidas tombou na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, em PiraíReprodução / Internet

Publicado 03/07/2026 10:31

Rio - O caminhoneiro Daniel Fonseca de Almeida, 48 anos, recebeu alta hospitalar na noite desta quinta-feira (2). Ele ficou ferido durante o tombamento de um veículo carregado de bebidas na Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Ao DIA, a concessionária RioSP informou que o congestionamento no trecho, no sentido Rio, chegou a 10 km, na manhã desta sexta-feira (3).



De acordo com o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense, o motorista deu entrada na unidade com um quadro de traumatismo cranioencefálico (TCE). Ele foi submetido a exames que não apontaram alterações e, após avaliação das equipes médicas, acabou liberado na mesma noite.

Na atualização realizada às 10h30, a empresa registrou 7 km de lentidão na via, do km 235 ao 229. O congestionamento ocorre devido a operação realizada durante a madrugada para o destombamento e remoção do veículo. O tráfego foi normalizado na região.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sobre informações a respeito do motorista, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Tombamento

A concessionária recebeu acionamento às 17h28 para o tombamento do caminhão, ocorrido no km 228. O motorista foi socorrido, classificado com estado de saúde moderado e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.



Durante o atendimento, as faixas 1 (à esquerda) e 2 (à direita) permaneceram interditadas, com registro de aproximadamente 3 quilômetros de retenção. Às 18h56, foi implantada a operação de mão dupla para minimizar os impactos no tráfego, encerrada às 20h43. A faixa 2 foi liberada às 20h35.



O destombamento do caminhão foi concluído às 2h22 desta sexta-feira (3), e as faixas 1 e 2 foram totalmente liberadas às 3h44, quando a ocorrência foi finalizada.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral