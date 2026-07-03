Manifestantes fizeram um protesto em frente ao TJRJ, nesta quinta-feira (2)Reprodução/Arquivo pessoal
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Mais de 28 mil irregularidades são identificadas em rede elétrica no Rio
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