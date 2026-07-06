Incêndio atingiu imóvel no Catumbi - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Incêndio atingiu imóvel no CatumbiReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 06/07/2026 07:04

Rio - Um incêndio atingiu um imóvel na Rua do Catumbi, na Região Central do Rio, na madrugada desta segunda-feira (6). No local, um homem ficou ferido ao cair enquanto descia as escadas para fugir das chamas.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 1h30. Logo depois, às 4h55, o fogo foi controlado. No entanto, no início da manhã, novas nuvens de fumaça foram registradas e equipes da corporação retornaram ao endereço.

A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Salgado Filho com ferimentos leves.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.