Incêndio atingiu imóvel no CatumbiReginaldo Pimenta/Agência O DIA

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um incêndio atingiu um imóvel na Rua do Catumbi, na Região Central do Rio, na madrugada desta segunda-feira (6). No local, um homem ficou ferido ao cair enquanto descia as escadas para fugir das chamas.
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Incêndio atingiu imóvel no Catumbi - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Incêndio atingiu imóvel no Catumbi - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
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Incêndio atingiu imóvel no Catumbi - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
Incêndio atingiu imóvel no Catumbi - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu por volta das 1h30. Logo depois, às 4h55, o fogo foi controlado. No entanto, no início da manhã, novas nuvens de fumaça foram registradas e equipes da corporação retornaram ao endereço.
A vítima precisou ser encaminhada ao Hospital Salgado Filho com ferimentos leves. 
Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.