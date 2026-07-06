Moradores registraram intensos tiroteios na comunidade Caixa D'água - Reprodução / Redes Sociais

Moradores registraram intensos tiroteios na comunidade Caixa D'águaReprodução / Redes Sociais

Publicado 06/07/2026 08:30

Rio - Policiais militares realizam operações, na manhã desta segunda-feira (6), em comunidades da Praça Seca e do Tanque, na Zona Sudoeste. Moradores da região relataram intensos tiroteios.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atuaram na Chacrinha, na Bateau Mouche e na Caixa D'água. A ação teve como objetivos coibir roubos de veículos e de carga, além de retirar barricadas.

As equipes localizaram uma residência que estaria sendo utilizada para armazenamento e endolação de drogas e os policiais teriam sido atacados a tiros. No local, os policiais encontraram 2.019 papelotes de maconha, 60 papelotes de Skank, 90 papelotes de crack, 480 papelotes de cocaína e dois rádios transmissores. A ocorrência foi registrada na 28ªDP.

Um vídeo que circula nas redes sociais dá uma dimensão da intensidade dos disparos na comunidade da Caixa D'água, durante a madrugada. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) também registrou tiros no Morro do Jordão, no mesmo bairro, por volta de 6h.

Muitos tiros no morro da Caixa d'água, do Tanque, durante a madrugada de hoje.



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De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), duas unidades de Atenção Primária que atendem moradores da área suspenderam as atividades externas, como as visitas domiciliares. O atendimento presencial segue normal.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que, na Chacrinha, duas unidades escolares foram impactadas pela operação. Nas comunidades Bateau Mouche e Caixa D'Água, as escolas atendem presencialmente.

A região da Praça Seca e do Tanque convive com confrontos corriqueiros entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos pela disputa territorial. Os conflitos frequentes motivam operações policiais, que buscam prender envolvidos com essas organizações criminosas.



