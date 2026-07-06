Polícia Civil deflagrou operação contra quadrilha especializada em roubo de vans - Divulgação / Polícia Civil

Polícia Civil deflagrou operação contra quadrilha especializada em roubo de vansDivulgação / Polícia Civil

Publicado 06/07/2026 07:42

Rio - Policiais civis deflagraram, nesta segunda-feira (6), uma operação contra uma quadrilha especializada em roubos de vans. Ao longo da investigação, os agentes já prenderam outros integrantes da organização criminosa. A ação cumpriu mandado de busca e apreensão em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, contra Adriano da Silva Costa Júnior, principal membro do bando.

A princípio, a operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) era voltada à busca e apreensão do celular, que era o objeto da diligência. No entanto, de acordo com a corporação, Adriano tentou fugir e quebrar o aparelho. Por esse motivo, ele foi autuado em flagrante por fraude processual.

A polícia apontou Adriano como um dos principais responsáveis pela atuação da quadrilha. A ação também tinha como objetivo reunir novas provas, aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos na cadeia de roubos, desmanche e comercialização das peças.

As investigações iniciaram no fim de março, quando dois integrantes do grupo foram presos em flagrante enquanto transportavam motores e outras peças retiradas de duas vans roubadas no mesmo dia. A partir da análise do material apreendido e do trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar o modus operandi da quadrilha.

Os criminosos roubavam os utilitários, comercializavam as peças e queimavam a carcaça do automóvel para não deixar vestígios sobre o crime. Durante a apuração, os agentes localizaram os restos dos veículos completamente incendiados em uma área de mata, em Campo Grande, na Zona Oeste.

