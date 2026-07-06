Caso está sendo investigado na 167ªDP (Paraty) - Google Street View

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Publicado 06/07/2026 08:58 | Atualizado 07/07/2026 09:47

Rio - Um menino de 5 anos morreu durante um ataque a tiros no bairro Pantanal, em Paraty, na Costa Verde, neste domingo (5). No local, uma outra criança e um adolescente também foram baleados.

Informações iniciais apontam que os três estavam em uma praça do bairro quando criminosos em um carro passaram atirando. Segundo a Polícia Militar, agentes da 2ª Companhia de Policiamento Independente da cidade (2ªCIPM) foram acionados para o Hospital Hugo Miranda para verificar a entrada das vítimas.

De acordo com a Prefeitura de Paraty, entre os feridos, uma menina de 4 anos, que permanece em estado grave, precisou ser transferida para uma unidade hospitalar de alta complexidade, garantindo a continuidade do atendimento especializado. Já o adolescente segue internado consciente e em estado estável.

Ainda em nota, a gestão municipal informou que mobilizou sua estrutura para acompanhar o caso, prestar o atendimento necessário às vítimas e oferecer apoio às famílias por meio da rede municipal de saúde e assistência social.

"A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública mantém contato com as forças de segurança do Estado, Polícia Militar e Policia Civil, solicitando prioridade absoluta na apuração dos fatos e na identificação e responsabilização dos autores desse crime.



A Prefeitura seguirá acompanhando o caso juntamente com as autoridades responsáveis pela investigação, além de prestar todo o suporte necessário às famílias atingidas.



Paraty está de luto diante deste triste acontecimento. Neste momento de profunda dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e esperamos que os responsáveis sejam identificados e respondam pelos seus atos com o rigor da lei", afirmou em comunicado.

O caso está sendo investigado na 167ª DP (Paraty). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.

