Um jovem morreu em acidente envolvendo utilitário e duas motos na Avenida Niemeyer, no Vidigal - Reprodução

Um jovem morreu em acidente envolvendo utilitário e duas motos na Avenida Niemeyer, no VidigalReprodução

Publicado 07/07/2026 07:59

Rio - Um homem, de aproximadamente 20 anos, morreu em um acidente envolvendo um utilitário e duas motos na Avenida Niemeyer, no Vidigal, Zona Sul, na madrugada desta terça-feira (7). A informação foi confirmada ao DIA pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o acionamento ocorreu pouco depois de meia-noite. Outro homem, da mesma faixa etária, deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele. As identidades das duas vítimas também não foram reveladas ainda.

O Centro de Operações Rio informou que o acidente ocorreu na altura do número 80 da via. Por volta de 1h, os bombeiros, a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego atuavam na ocorrência. O trânsito chegou a ficar congestionado na região, e a liberação total da avenida, no sentido São Conrado, aconteceu às 4h15.