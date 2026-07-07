Técnicos da Uerj mantiveram a greve em assembleia e convocaram um ato público para esta quarta-feira (8), no campus Maracanã - Divulgação: Samuel Tosta

Técnicos da Uerj mantiveram a greve em assembleia e convocaram um ato público para esta quarta-feira (8), no campus MaracanãDivulgação: Samuel Tosta

Publicado 07/07/2026 21:17 | Atualizado 08/07/2026 14:17

Rio- A greve dos servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi mantida após assembleia realizada nesta segunda-feira (6). Os participantes decidiram dar continuidade à paralisação, iniciada em abril, e contestaram a declaração da reitora Gulnar Azevedo de que a instituição retomaria as atividades normalmente nesta semana.



Segundo o movimento, embora os docentes tenham decidido suspender a greve e retornar às salas de aula a partir de 13 de julho, as principais reivindicações dos técnico-administrativos seguem sem resposta. Entre elas está a retomada do pagamento dos auxílios, considerada condição indispensável para o encerramento da paralisação. Durante o encontro, os participantes também reforçaram que a reformulação do plano de carreira permanece entre as prioridades.



Os representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais do Rio de Janeiro (Sintuperj), Regina Souza e Igor Conde, criticaram o formato da última reunião com o Governo do Estado, que incluiu outras entidades, como Sepe e Faetec. Para a direção da entidade, o encontro diluiu as demandas específicas da Uerj, e as negociações devem voltar a ocorrer de forma exclusiva.



Após a assembleia, os servidores realizaram um ato na Reitoria e foram recebidos pela administração. Eles cobraram que a gestão intensifique a defesa das reivindicações e evite declarações públicas que, na avaliação do movimento, possam enfraquecer o diálogo. Após ouvir as manifestações, a reitora informou que seguiria para Brasília para cumprir compromisso institucional, deixando a equipe da Administração Central responsável por dar continuidade às conversas.



Representando a Reitoria, o vice-reitor Bruno Deusdará afirmou que a atual administração tem buscado garantir melhorias para técnicos, docentes e estudantes junto ao Palácio Guanabara. Ele também informou que a universidade trabalha para obter suplementação orçamentária que assegure suas atividades até o fim de 2026. Os servidores, no entanto, afirmaram que, sem recursos para o pagamento dos auxílios, a instituição não conseguirá funcionar plenamente.



Uma nova rodada de negociações entre representantes dos trabalhadores e o Governo do Estado está prevista para a próxima quinta-feira (9). Como parte da mobilização, os técnico-administrativos convocaram um ato público para esta quarta-feira (8), às 14h, em frente ao Pavilhão Reitor João Lyra Filho, no campus Maracanã, para reforçar a cobrança pelo atendimento das reivindicações.

Em nota, a assessoria da Uerj confirmou o cenário de impasse e admitiu o impacto da decisão no calendário acadêmico:



"Os servidores docentes indicaram retorno da greve para o dia 13/07, entretanto os servidores técnicos, em assembleia, decidiram manter-se em greve e continuam em negociação com o Governo do Estado. Como o funcionamento de diversos setores depende também do trabalho dos técnicos, o retorno das aulas no dia 13 ainda está incerto.", declarou a instituição.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral