Rodrigo Oliveira da Silva estava em carro com três fuzis - Divulgação / PRF

Rodrigo Oliveira da Silva estava em carro com três fuzis Divulgação / PRF

Publicado 08/07/2026 10:26

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes do Núcleo de Operações Especiais (NOE) avistaram um carro suspeito e deram ordem de parada. O motorista não parou e tentou fugir. No entanto, não conseguiu seguir adiante devido ao trânsito congestionado.

Os policiais desembarcaram da viatura e emitiram ordens para que os ocupantes saíssem do veículo. Três homens deixaram o automóvel e deitaram no chão, sendo um deles Rodrigo, que tinha um mandado de prisão em aberto pela morte do PRF Bruno Vanzan, de 41 anos.

Com o trio, a equipe apreendeu três fuzis calibre 7,62mm, um rádio comunicador e bloqueador de sinal, 24 carregadores, 430 munições para fuzil e cintos táticos. O carros estava com placas clonadas e possuía um registro de roubo.

A ocorrência teve apoio de agentes da 40ª DP (Honório Gurgel) e da 18ª DP (Praça da República), para onde os presos foram levados.

Morte de PRF

Bruno Vanzan Nunes, de 41 anos, morreu, em outubro de 2022, depois de ser baleado em uma tentativa de assalto e cair do viaduto da Transolímpica, na altura de Magalhães Bastos, na Zona Oeste.

Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos. No vídeo, é possível ver dois automóveis pretos parando na via e logo após uma perseguição a pé. Na sequência, o policial cai do viaduto e os assaltantes correm, entram de volta no veículo e fogem. A ação dura cerca de 20 segundos.

Câmeras de segurança flagram a ação de criminosos que causou a morte do agente da PRF Bruno Bruno Vanzan Nunes, 41 anos, em Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (27).



Crédito: Divulgação #ODia pic.twitter.com/qi8nK2lPra — Jornal O Dia (@jornalodia) October 28, 2022

As investigações identificaram que Rodrigo Oliveira da Silva, Rodrigo dos Santos e Silva - conhecido como Diguinho - e Petter Sales do Nascimento, o Crioulo, foram os responsáveis pela morte.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o policial não ofereceu resistência ao desembarcar do carro, momento em que um dos criminosos viu o colete da PRF no banco traseiro do veículo e disparou contra Bruno. Na tentativa de fugir, o agente pulou a mureta que separa as pistas e caiu de uma altura de seis metros na Avenida Duque de Caxias, morrendo no local.

O MPRJ apontou que o ataque ao policial foi o terceiro crime cometido pelos acusados naquele dia. Eles, que seriam do Complexo do Chapadão, na Zona Norte, já tinham roubado dois veículos em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Além da prisão de Rodrigo da Silva nesta quarta, Petter Nascimento já havia sido detido em maio de 2025. Ainda não há informações se Diguinho continua foragido.