A RioSP reforçará a sinalização no trecho, com placas informativas indicando os próximos pontos de retorno - Divulgação RioSP

A RioSP reforçará a sinalização no trecho, com placas informativas indicando os próximos pontos de retornoDivulgação RioSP

Publicado 08/07/2026 19:01

Rio - Motoristas que passam pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí, no Sul Fluminense, terão mudanças no tráfego a partir de 27 de julho. O retorno nos km 233, na pista sentido Rio de Janeiro, será interditado temporariamente para o avanço das obras da Nova Serra das Araras.



Segundo a concessionária RioSP, a interdição deve durar cerca de seis meses. O retorno será fechado para que o novo traçado da rodovia será construído no local. A empresa afirma que manter o dispositivo durante as obras colocaria em risco a segurança viária e impediria a execução dos serviços.



A previsão é que o retorno seja reaberto em dezembro, com a conclusão do último viaduto da nova pista de descida da Serra das Araras. A expectativa é que a nova estrutura permita manobras mais seguras, eliminando cruzamentos em nível entre os fluxos de veículos.



Rotas alternativas



Durante a interdição, caminhões e outros veículos pesados deverão utilizar os retornos dos quilômetros 243, na altura do Posto Mamão, e 224, em Ponte Coberta.



Para carros de passeio e vans, será criado um retorno provisório próximo à base operacional da RioSP, no km 233. O trecho terá duas faixas de rolamento em cada sentido e limite de velocidade de 40 km/h. De acordo com a concessionária, a estrutura comporta cerca de 83% do volume atual de veículos que utilizam o retorno interditado.

Sinalização reforçada

A RioSP informou que reforçará a sinalização com placas indicativas e mensagens em painéis eletrônicos ao longo da rodovia. Também serão realizadas ações informativas nos canais digitais da concessionária e em parceria com prefeituras da região.



O tráfego será acompanhado pelo Centro de Controle Operacional da empresa. Em caso de congestionamentos ou outras ocorrências, poderão ser adotadas medidas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



As intervenções integram as obras da Nova Serra das Araras, que buscam ampliar a capacidade da Via Dutra e melhorar a segurança e a fluidez do trânsito em um dos principais corredores logísticos do país.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral