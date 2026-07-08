O personagem Zé Gotinha estará presente durante o dia de vacinação - Edu Kapps/SMS

O personagem Zé Gotinha estará presente durante o dia de vacinaçãoEdu Kapps/SMS

Publicado 08/07/2026 18:48 | Atualizado 08/07/2026 18:53

Rio - Quem visitar o Corcovado até esta quinta-feira (9) poderá aproveitar o passeio para colocar a vacinação em dia. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) instalou um ponto de vacinação no Centro de Visitantes Paineiras, oferecendo doses contra gripe, sarampo e febre amarela.

O atendimento acontece das 9h às 15h e faz parte da estratégia de ampliar o acesso à imunização em locais com grande circulação de pessoas. Além da aplicação das vacinas, profissionais de saúde orientam o público sobre a importância de manter o esquema vacinal atualizado e esclarecem dúvidas sobre cada imunizante.

A programação conta ainda com a presença do Zé Gotinha, personagem símbolo das campanhas de vacinação no Brasil. A participação do mascote tem como objetivo chamar a atenção dos visitantes para a importância da prevenção de doenças.

Para receber as doses, basta apresentar um documento de identificação. A caderneta de vacinação também é recomendada, mas não é obrigatória.

No município do Rio, a vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. Já a imunização contra o sarampo atende adolescentes e adultos até 59 anos que não tenham sido vacinados ou que precisem completar o esquema vacinal. A vacina contra a febre amarela é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde lembra que a campanha é uma ação complementar. As vacinas seguem disponíveis nas 243 salas de vacinação da rede municipal, incluindo clínicas da família, centros municipais de saúde e unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, localizadas em Botafogo, Campo Grande e no Shopping Nova América.

