O personagem Zé Gotinha estará presente durante o dia de vacinaçãoEdu Kapps/SMS
Corcovado recebe vacinação contra gripe, sarampo e febre amarela
Ação acontece até quinta-feira e oferece imunização para turistas e moradores que passarem pelo local
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Lista que expôs alunas em colégio do Rio vira alvo da Polícia Civil
Adolescentes foram classificadas em ranking criado por estudantes
Ambulantes protestam contra novas regras para ocupação da orla do Rio
Manifestantes pedem diálogo com a prefeitura sobre o Programa Tolerância Zero; vereador foi atingido por spray de pimenta
Asilo clandestino é fechado e idosos são resgatados, no Cachambi
Local funcionava sem autorização e mantinha moradores em espaço considerado inadequado
Ex-prefeito Márcio Canella é transferido para presídio em Benfica
Pré-candidato ao Senado foi detido após a Polícia Federal encontrar um fuzil .556 em seu carro, na Barra da Tijuca
Ação descarta 80 quilos de alimentos impróprios para consumo
Operação também retirou cerca de uma tonelada de entulho das calçadas em Copacabana, na Zona Sul
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