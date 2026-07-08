Ação descartou 80 quilos de alimentos impróprios para consumo em Copacabana, na Zona Sul do Rio - Jonas Monteiro / Subprefeitura da Zona Sul

Ação descartou 80 quilos de alimentos impróprios para consumo em Copacabana, na Zona Sul do RioJonas Monteiro / Subprefeitura da Zona Sul

Publicado 08/07/2026 15:01 | Atualizado 08/07/2026 15:34

Rio - Uma operação de ordenamento urbano em Copacabana, na Zona Sul, retirou de cerca de uma tonelada de entulho das calçadas e descartou 80 quilos de alimentos impróprios para consumo, entre a noite de terça (7) e a madrugada desta quarta-feira (8). A ação ocorreu em vias de maior movimento do bairro, como as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Barata Ribeiro.