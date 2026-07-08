Ação descartou 80 quilos de alimentos impróprios para consumo em Copacabana, na Zona Sul do RioJonas Monteiro / Subprefeitura da Zona Sul
A operação foi coordenada pela Subprefeitura da Zona Sul em conjunto com a Gerência Executiva Local (GEL). Os alimentos, inutilizados por irregularidades sanitárias e conservação inadequada, eram vendidos por ambulantes e incluíam salsichas, bacon, queijos, linguiça, presunto, ovos, milho e vários molhos.
Os agentes também removeram quatro barracas de comércio ambulante irregular nas ruas Francisco Sá, Rodolfo Dantas e Duvivier. Além disso, apreenderam três facas, uma tesoura, 76 bebidas, 16 cadeiras, quatro baterias, dois fogareiros, um botijão de gás, um tabuleiro, uma chapa de fritura e 25 garrafas de vidro.
De acordo com a Subprefeitura, a ação teve como principal objetivo liberar as calçadas, garantindo a circulação e a acessibilidade dos pedestres. O subprefeito da Zona Sul, Pedro Angelito, falou sobre o ordenamento urbano e de conscientização sobre o uso adequado dos espaços públicos.
"Nosso objetivo é difundir uma cultura da ordem e uma melhor sensação de segurança no espaço público. As operações integradas continuarão em toda a Zona Sul para coibir irregularidades, preservar a saúde pública e assegurar que calçadas e demais áreas de uso comum permaneçam organizadas, acessíveis e seguras para a população", disse Angelito.
A mobilização, ainda, contou com o apoio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) - por meio da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI) e Subsecretaria de Operações -, do IVISA-RJ e de policiais do 19º BPM (Copacabana).
Durante a ação, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social realizaram sete abordagens a pessoas em situação de vulnerabilidade que circulavam pelo bairro. Quatro delas foram encaminhadas ao Centro Integrado de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua para regularização e emissão de documentos extraviados. As demais seguiram para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde receberam atendimento social e orientação jurídica.
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