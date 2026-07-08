Tempo instável na Praia da Reserva, no Recreio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Tempo instável na Praia da Reserva, no RecreioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 08/07/2026 14:22

Rio - Depois de uma quarta-feira (8) marcada por céu encoberto e chuva fraca em pontos das zonas Sul, Sudoeste e Oeste, os cariocas devem ter uma trégua nas condições do tempo. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão deixará o tempo estável entre quinta-feira (9) e sábado (11), sem previsão de chuva na capital.

Ao longo desse período, o céu deve variar entre parcialmente nublado e claro, com ventos fracos a moderados. As temperaturas permanecem amenas nas primeiras horas do dia, com elevação gradual durante as tardes.

A mudança de cenário está prevista para domingo (12). Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão vão aumentar a nebulosidade ao longo do dia. Há previsão de chuva fraca a moderada a partir da noite, além de ventos com intensidade moderada a forte.

- Quinta-feira (9): céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva e ventos fracos a moderados.

- Sexta-feira (10): tempo firme, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem chuva.

- Sábado (11): o tempo segue estável, com céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados.

- Domingo (12): aumento da nebulosidade e previsão de chuva fraca a moderada durante a noite, acompanhada de ventos moderados a fortes.