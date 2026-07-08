Tempo instável na Praia da Reserva, no RecreioReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Previsão aponta tempo firme até sábado, mas chuva volta no domingo
Próximos dias devem ser de sol entre nuvens antes da chegada de uma nova frente de instabilidade
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