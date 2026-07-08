Material apreendido foi encaminhado à 50ª DP (Itaguaí) - Divulgação / PCERJ

Material apreendido foi encaminhado à 50ª DP (Itaguaí)Divulgação / PCERJ

Publicado 08/07/2026 10:45

Rio - Um idoso de 90 anos perdeu R$ 340 mil ao ser vítima de dois golpes, um por telefone e o segundo ao tentar recuperar o dinheiro do primeiro. Nesta quarta-feira (8), a Polícia Civil cumpre seis mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios do Rio de Janeiro, Paracambi, Magé, São João de Meriti e Piraí, em mais uma fase da Operação Fruto do Trabalho.



Ao DIA, o delegado Rodrigo Bichara Moreira, da 50ª DP (Itaguaí), responsável pelas investigações, explicou que o primeiro golpe aconteceu em julho de 2025. Na ocasião, um homem se apresentou à vítima como gerente de uma instituição financeira através de uma ligação telefônica. Ele conseguiu iludir o idoso, que acabou fazendo transferências que totalizaram R$ 290 mil.

Segundo a Polícia Civil, este valor foi distribuídos em diversas contas bancárias. As investigações estão em andamento para identificar os receptores.



Três meses depois, em outubro, o idoso foi à delegacia para pegar uma cópia do registro de ocorrência quando acabou sendo abordado por uma pessoa que se passou por policial nas proximidades da unidade.

O homem disse que tinha um amigo no Banco Central e poderia ajudá-lo a recuperar o dinheiro perdido no primeiro golpe. Ele disse à vítima que o valor estava bloqueado no BC, mas que a retirada estava condicionada a um depósito caução no valor de R$ 50 mil. A vítima acreditou na versão e fez a transferência bancária.



As investigações identificaram o beneficiário da transferência e reuniram elementos que indicam sua participação no crime. Os agentes também constataram que o investigado possui três anotações criminais, entre elas por uso de documento falso.



Até o momento, foram apreendidos telefones celulares, documentos e uma arma de fogo com munições. A mulher do alvo foi conduzida à delegacia para prestar declarações. A polícia trabalha para identificar outros integrantes do grupo criminoso.

Investigações separadas

Como o primeiro caso já tem uma linha de investigação definida e está em andamento, a Polícia Civil decidiu separar as apurações. A ação desta quarta-feira é referente ao segundo golpe.