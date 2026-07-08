PT do Rio escolhe Washington Quaquá para coordenar campanha de Lula no estadoDivulgação
PT do Rio escolhe Quaquá para coordenar campanha de Lula no estado
Decisão foi aprovada por unanimidade pelo Diretório Estadual durante reunião nesta quarta-feira
PT do Rio escolhe Quaquá para coordenar campanha de Lula no estado
Decisão foi aprovada por unanimidade pelo Diretório Estadual durante reunião nesta quarta-feira
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Também prestaram depoimento nesta quarta-feira (8) o inspetor Igor Bello e o policial civil André Rosa Alves
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