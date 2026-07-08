PT do Rio escolhe Washington Quaquá para coordenar campanha de Lula no estado - Divulgação

PT do Rio escolhe Washington Quaquá para coordenar campanha de Lula no estadoDivulgação

Publicado 08/07/2026 22:34

Rio - O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, o nome do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, para coordenar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado nas próximas eleições.

A decisão foi tomada durante reunião realizada na noite desta quarta-feira e contou com o apoio unânime dos integrantes do diretório.

Além de prefeito de Maricá, Quaquá é vice-presidente nacional do PT. Segundo o partido, a escolha "reforça a unidade da legenda" no Rio de Janeiro e "a confiança na liderança do dirigente para conduzir a mobilização da militância e a organização da campanha de Lula no estado".

Com a definição, Washington Quaquá ficará responsável por articular as ações políticas e coordenar a estratégia da campanha presidencial do PT em território fluminense.