Carlos Eduardo Barros de Oliveira, o Grisalho, e Bruno da Silva Loureiro, o Coronel do MuquiçoDivulgação
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Bruno da Silva, o Coronel, está preso desde junho. Já Carlos Eduardo, o Grisalho, segue foragido
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