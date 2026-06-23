Disque Denúncia oferecia recompensa por informações sobre Coronel, líder do TCPDivulgação / Disque Denúncia
Liderança do tráfico na comunidade do Muquiço é presa no Hospital de Acari
Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, passou por uma cirurgia na unidade de saúde por causa de uma infecção
Antena de internet via satélite é apreendida dentro de presídio em Bangu
Segundo a Polícia Penal, os detentos tentavam burlar sistema de bloqueio de sinal no Complexo de Gericinó
Homem é baleado durante troca de tiros em São Gonçalo
Vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres
RJ recebe mais de 36 mil doses da vacina Pneumo 20 para crianças de até 5 anos
Imunizante protege contra 20 sorotipos da bactéria causadora de doenças graves, como pneumonia e meningite
Homem suspeito de matar o próprio pai é preso em Magé
Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado pela disputa de imóveis da vítima
Falso dentista é preso em flagrante durante atendimento no Rio
Homem é estudante de Odontologia e foi encontrado exercendo a profissão sem registro
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