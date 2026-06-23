Disque Denúncia oferecia recompensa por informações sobre Coronel, líder do TCP - Divulgação / Disque Denúncia

Disque Denúncia oferecia recompensa por informações sobre Coronel, líder do TCPDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 23/06/2026 08:02

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta segunda-feira (22), Bruno da Silva Loureiro, de 43 anos, conhecido como Coronel e apontado como liderança do Terceiro Comando Puro (TCP) na comunidade do Muquiço, situada entre Guadalupe e Deodoro, na Zona Norte do Rio.

Os agentes localizaram o foragido no momento em que ele deu entrada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, para passar por uma cirurgia em decorrência de uma infecção.

Coronel possui anotações por homicídio, tráfico de drogas e lesão corporal, sendo considerado um criminoso de altíssima periculosidade pelas forças de segurança. Em 2025, ele foi investigado como mandante do assassinato de Sther Barroso dos Santos, de 22 anos. Após ser abordada por bandidos durante um baile funk na Vila Aliança, em Bangu, a jovem foi torturada até a morte.

Na noite desta segunda-feira, a Subsecretaria de Inteligência da PM informou ao 41º BPM (Irajá) sobre a localização de Coronel. Os militares efetuaram a prisão e registraram ocorrência na 39ª DP (Pavuna).