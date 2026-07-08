Ator Jeff Machado foi morto em 2023Reprodução / Redes Sociais
No início do interrogatório, por volta das 17h, Jeander narrou, da perspectiva dele, os acontecimentos do dia 23 de janeiro de 2023, data em que o assassinato de Jeff Machado aconteceu. Em seguida, foram iniciados os debates.
O julgamento deve seguir ao longo da madrugada de quinta-feira (9).
Entenda
De acordo com a denúncia, Bruno de Souza Rodrigues, com o auxílio de Jeander Vinicius da Silva Braga, planejou e executou o assassinato de Jefferson (Jeff) Machado Costa em 23 de janeiro de 2023. O objetivo do crime era ocultar um esquema de estelionato, por meio do qual Bruno enganou a vítima prometendo-lhe um papel em uma novela em troca de quantias que ultrapassaram R$ 30 mil.
Segundo o Ministério Público, Jeff foi dopado com uma substância entorpecente e, durante uma relação sexual utilizada como distração por Jeander, foi estrangulado por Bruno com um cabo de aparelho telefônico. Após o crime, os acusados teriam ocultado o cadáver dentro de um baú pertencente à própria vítima. O objeto foi enterrado a dois metros de profundidade em uma kitnet alugada anteriormente por Bruno, que teria contratado um pedreiro para concretar a superfície do local.
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