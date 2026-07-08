Rodrigo Maurício de Andrade dos Anjos foi preso em flagrante com um grande aparato bélico - Reprodução

Rodrigo Maurício de Andrade dos Anjos foi preso em flagrante com um grande aparato bélicoReprodução

Publicado 08/07/2026 20:16 | Atualizado 08/07/2026 20:19

A decisão foi tomada em audiência de custódia realizada no sábado (4), após manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Ao todo, três homens foram presos na ação, que teve como alvo integrantes da cúpula da milícia da região.



Segundo a investigação, Rodrigo tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Ele dirigia um carro com sinais de adulteração e, de acordo com o registro da ocorrência, acelerou para romper o bloqueio policial, batendo em uma viatura. Depois, abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e preso.



Com o suspeito, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56 municiado, seis carregadores, grande quantidade de munições, uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada, um simulacro de arma de fogo, um caderno de anotações, envelopes com nomes e valores e mais de R$ 8 mil em espécie. A perícia também constatou divergências entre os identificadores do chassi, do motor e da placa do veículo utilizado.



Rodrigo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, constituição de milícia privada e receptação ou condução de veículo adulterado.



Na audiência de custódia, o Ministério Público defendeu a conversão da prisão em preventiva, alegando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. O pedido foi aceito pelo juiz de plantão.



A defesa de Rodrigo Maurício de Andrade dos Anjos não havia se manifestado sobre as acusações até a publicação desta reportagem.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral