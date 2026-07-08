Rodrigo Maurício de Andrade dos Anjos foi preso em flagrante com um grande aparato bélicoReprodução
Segundo a investigação, Rodrigo tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Ele dirigia um carro com sinais de adulteração e, de acordo com o registro da ocorrência, acelerou para romper o bloqueio policial, batendo em uma viatura. Depois, abandonou o veículo e tentou escapar a pé, mas foi alcançado e preso.
Com o suspeito, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5,56 municiado, seis carregadores, grande quantidade de munições, uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada, um simulacro de arma de fogo, um caderno de anotações, envelopes com nomes e valores e mais de R$ 8 mil em espécie. A perícia também constatou divergências entre os identificadores do chassi, do motor e da placa do veículo utilizado.
Rodrigo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, constituição de milícia privada e receptação ou condução de veículo adulterado.
Na audiência de custódia, o Ministério Público defendeu a conversão da prisão em preventiva, alegando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública. O pedido foi aceito pelo juiz de plantão.
A defesa de Rodrigo Maurício de Andrade dos Anjos não havia se manifestado sobre as acusações até a publicação desta reportagem.
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