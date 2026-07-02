Agentes realizam operação contra milícia atuante na Zona Oeste - Reprodução

Agentes realizam operação contra milícia atuante na Zona OesteReprodução

Publicado 02/07/2026 08:28

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (2), uma operação contra lideranças de uma milícia atuante em bairros da Zona Oeste. Três homens foram presos, incluindo um dos principais alvos: Rodrigo Maurício de Andrade dos Anjos, o Descolado.

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Investigações da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) apontaram que Rodrigo ocupa posição de liderança na milícia, exercendo papel central na sustentação armada e na estrutura financeira da organização.

De acordo com a especializada, Descolado tem participação direta na movimentação, ocultação e sustentação de recursos ilícitos.

Segundo as apurações, parte relevante dessa estrutura financeira operava por meio de empresas ligadas ao setor de internet, usadas para viabilizar a circulação, dissimulação e lavagem de capitais.

A operação desta quinta o objetivo de prender lideranças da milícia, responsáveis pela manutenção, expansão e consolidação do domínio territorial em áreas estratégicas da Zona Oeste. Agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão.

A ação contou com apoio da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (Cfae) e de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).

Além de um dos principais líderes, os policiais prenderam dois homens apontados como batedores da milícia. As equipes apreenderam um fuzil, uma pistola e um veículo clonado.

