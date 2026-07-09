X do Nuno
Brasil normalizou a barbárie
PT do Rio escolhe Quaquá para coordenar campanha de Lula no estado
Decisão foi aprovada por unanimidade pelo Diretório Estadual durante reunião nesta quarta-feira
Caso Jeff Machado: mãe e irmão do ator são ouvidos pelo júri
Também prestaram depoimento nesta quarta-feira (8) o inspetor Igor Bello e o policial civil André Rosa Alves
Justiça mantém preso suspeito de liderar milícia na Zona Oeste
Homem foi preso com fuzil, pistola, munições e mais de R$ 8 mil durante operação da Polícia Civil
Quem são as lideranças do Muquiço, onde policiais foram atacados
Bruno da Silva, o Coronel, está preso desde junho. Já Carlos Eduardo, o Grisalho, segue foragido
Agressores de mulheres poderão ser identificados por tornozeleira rosa
Projeto, aprovado na CCJ da Alerj, prevê identificação visual em dispositivos de monitoramento eletrônico
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