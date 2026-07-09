Publicado 09/07/2026 00:00

Policial civil morto a tiros em ataque a viatura na Avenida Brasil. Hoje o agente; antes, a criança; entre eles, o trabalhador anônimo. O Brasil foi normalizando a barbárie até ela caber no cotidiano. O Rio, nessa contabilidade da indiferença, parece mais adiantado.

O Irã volta a ameaçar fechar o Estreito de Ormuz, por onde escoa 20% do petróleo mundial e boa parte do seu próprio. Fechar a rota é apertar o cerco sobre a economia que o sustenta. A ameaça que deveria intimidar Washington seca, primeiro, o caixa de Teerã.