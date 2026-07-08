Incêndio começou por volta das 4h40 de quarta-feira - Reprodução / Arquivo Pessoal

Incêndio começou por volta das 4h40 de quarta-feiraReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 08/07/2026 11:18 | Atualizado 09/07/2026 08:08

Rio - Câmeras de segurança do Exquina Gastrobar, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, flagraram o início do incêndio na madrugada desta quarta-feira (8). Em nota, o estabelecimento afirmou que foi alvo de um ato criminoso que causou danos à estrutura. A investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

As imagens mostram, por volta das 4h40, as chamas atingindo a área externa do restaurante e um homem encapuzado passando em frente ao bar. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse ao DIA que esse suspeito teria arremessado uma arma incendiária no Exquina e fugido em uma moto.

Veja o vídeo

O restaurante Exquina Gastrobar afirmou, em nota, que foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada desta quarta-feira



Crédito: Arquivo Pessoal pic.twitter.com/kFGM1xZyoT — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2026

Os Bombeiros foram acionados cerca de 10 minutos após o início do incêndio e levaram 50 minutos para controlar as chamas. O ataque não deixou feridos, mas o estabelecimento ficou completamente destruído pelo fogo

Nas redes sociais, o Exquina agradeceu as mensagens de carinho e afirmou que o caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. "Esse é um momento difícil, mas não suficiente para apagar a nossa história. Com o apoio da nossa equipe, clientes, amigos e parceiros, vamos nos reerguer e voltar ainda mais fortes", escreveu o restaurante.