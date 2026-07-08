Rio - Câmeras de segurança do Exquina Gastrobar, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, flagraram o início do incêndio na madrugada desta quarta-feira (8). Em nota, o estabelecimento afirmou que foi alvo de um ato criminoso que causou danos à estrutura. A investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).
As imagens mostram, por volta das 4h40, as chamas atingindo a área externa do restaurante e um homem encapuzado passando em frente ao bar. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse ao DIA que esse suspeito teria arremessado uma arma incendiária no Exquina e fugido em uma moto.
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O restaurante Exquina Gastrobar afirmou, em nota, que foi alvo de um incêndio criminoso na madrugada desta quarta-feira
Nas redes sociais, o Exquina agradeceu as mensagens de carinho e afirmou que o caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. "Esse é um momento difícil, mas não suficiente para apagar a nossa história. Com o apoio da nossa equipe, clientes, amigos e parceiros, vamos nos reerguer e voltar ainda mais fortes", escreveu o restaurante.
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