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Fotos: veja como ficou bar destruído por incêndio no Recreio
Rio de Janeiro

Fotos: veja como ficou bar destruído por incêndio no Recreio

Exquina Gastrobar afirmou ter sido alvo de um ataque criminoso

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Fred Vidal
Bombeiros levaram cerca de 50 minutos para controlar o incêndio no Exquina
Exquina afirmou que o incêndio está sendo investigado
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Moradores da Avenida Guilherme Almeida se assustaram com o incêndio
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Bombeiros levaram cerca de 50 minutos para controlar o incêndio no Exquina
Restaurante pegou fogo na madrugada desta quarta-feira
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Exquina Gastrobar ficou completamente destruído pelo fogo
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Rio - O Exquina Gastrobar, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, foi totalmente destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (8). Em nota publicada nas redes sociais, o restaurante afirmou que foi vítima de um ato criminoso que causou danos à estrutura do estabelecimento. "As autoridades competentes já estão apurando o caso e colaboraremos integralmente com as investigações", comunicou.
Uma testemunha afirmou ao DIA que um motociclista encapuzado teria arremesado uma arma incendiária no bar. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência na Avenida Guilherme de Almeida por volta das 5h. Os militares controlaram as chamas cerca de 50 minutos depois e, às 7h, finalizaram o rescaldo.
A investigação está em andamento na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).
 
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