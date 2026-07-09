Edward Boggiss - Reprodução do Instagram

Edward BoggissReprodução do Instagram

Publicado 09/07/2026 07:14 | Atualizado 09/07/2026 09:47

Rio - Conhecido por atuar em "Malhação" (1999) e no seriado "Sandy & Junior" (2002), o ator Edward Boggiss morreu aos 49 anos, no Rio, nesta quarta-feira (8). A causa, entretanto, não foi divulgada. O artista havia sido diagnosticado, em 2024, com um câncer de orofaringe.

O velório acontecerá na sala 3 do Memorial do Carmo, no Caju, nesta quinta (9), às 11h. Em seguida, o corpo será cremado.

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Amigos e familiares lamentaram a morte do artista por meio das redes sociais. Filha de Edward, Julia Boggiss compartilhou fotos com o familiar e escreveu: "Descanse em paz, papi. Te amo pra sempre". Ela recebeu o carinho da mãe, Danielli Guerreiro, ex de Edward: "Te amo tanto!! Que bom que a gente se encontrou nessa vida, para vir você!! Sou muito, muito grata! Estou aqui por você e para você, sempre".

O ator Pedro Garcia Netto homenageou o colega: "Meu amigo foi um guerreiro. Lutou bravamente, muita luz na sua passagem". Bárbara Borges lamentou: "Nossa, que triste". Mouhamed Harfouch também se manifestou sobre a morte do artista: "Que tristeza".

O último trabalho de Edward nas telinhas foi na série "A Vida Alheia", em 2010. Entre outras produções que o artista estrelou estão: "Laços de Família" (2001), "Sabor da Paixão" (2002), "Começar de Novo" (2004), "Floribella" (2005), "O Profeta" (2006) e "Chamas da Vida" (2008), além das séries "Caça Talentos "(1998) e "Um Só Coração" (2004).