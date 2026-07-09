PM deflagra ação contra cobrança ilegal de serviços em Realengo

Rio - Policiais militares deflagraram, nesta quinta-feira (9), uma operação no Complexo do Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste, a fim de combater práticas como cobrança ilegal por serviços de telefonia e internet e checar informações repassadas pelo Disque Denúncia. A reportagem do DIA esteve na Estrada Manuel Nogueira de Sá, um dos acessos à comunidade, onde registrou a presença dos agentes, com blindados e até um helicóptero, e a reação dos criminosos com tiros.



A PM informou que os disparos começaram quando equipes do 14º BPM (Gericinó), com apoio do 2º Comando de Policiamento de Área, chegaram na região. Equipes do Grupamento Aeromóvel, do 9º BPM (Honório Gurgel), 41º (Colégio) e 18º BPM (Jacarepaguá) também participaram da ação.

Os agentes localizaram uma fábrica clandestina de munições, onde encontraram impressoras 3D e equipamentos utilizados na fabricação de balas de diferentes calibres. Um homem foi preso. Os policiais também apreenderam dois fuzis, uma submetralhadora, cinco granadas, duas pistolas, uma grande quantidade de drogas, além de recuperarem três veículos.

No início da tarde, agentes do Batalhão de Ações com Cães, em operação na Comunidade Jardim Novo, após notarem a mudança de comportamento dos cães Hulk, Ira e Nila apreenderam 1 kg de cocaína e 200 frascos de lança perfume. A PM estima um prejuízo ao tráfico aproximado de R$ 40 mil. A droga estava escondida em uma construção abandonada na Rua Leonor Chrisman Muller. O material acabou sendo levado para a 33ª DP (Realengo), onde a ocorrência foi registrada.



Nas comunidades Teixeiras e Santa Maria, na Taquara, policiais militares do 18º BPM, receberam o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM). Durante um sobrevoo na comunidade, criminosos dispararam contra as equipes do solo e da aeronave, mas ninguém foi atingido. Após confronto, um suspeito acabou sendo ferido e socorrido por militares ao hospital da região.

Nas redes sociais, os moradores relataram que ouviram disparos na região desde a madrugada. "Muito tiro", disse uma internauta. "Acordei com os tiros hoje 5h", relatou outra pessoa. "Muitos tiros. [Foram o] meu despertador de hoje", comentou outro usuário do Instagram. "Muito policial [no bairro] desde cedo", expressou mais alguém. As páginas "Onde Tem Tiroteio" e o "Fogo Cruzado" também registraram disparos na mesma região.

Impactos na região

O DIA apurou os impactos da operação na região. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que "as unidades de saúde estão funcionando normalmente". De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, duas unidades de Atenção Primária que atendem a região suspenderam completamente o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários. Outra suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Mais duas mantêm o funcionamento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A Secretaria de Estado de Educação do Rio, comunicou que nenhuma escola estadual precisou ser fechada na região até o momento. Já a Secretaria Municipal de Educação comunicou que oito escolas foram impactadas pelas operações policiais em curso.

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