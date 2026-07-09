PF cumpre mandados em Volta Redonda durante a Operação Perigosa Caneta - Reprodução PF

PF cumpre mandados em Volta Redonda durante a Operação Perigosa CanetaReprodução PF

Publicado 09/07/2026 22:06

Rio - A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (9), três mandados de busca e apreensão em Volta Redonda, no Sul Fluminense. A ação faz parte da Operação Perigosa Caneta, que apura a importação e a comercialização ilegal de medicamentos emagrecedores sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



As diligências foram realizadas por agentes da Delegacia da PF no município e ocorreram em imóveis localizados nos bairros Três Poços e Santo Agostinho.



Segundo a corporação, a investigação teve início após uma denúncia anônima apontar que um dos suspeitos vendia os produtos para emagrecimento sem autorização legal e sem o devido registro na Anvisa.



Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e comércio de medicamentos sem registro. Todo o material apreendido durante a operação passará por perícia para subsidiar as investigações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral