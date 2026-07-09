PF cumpre mandados em Volta Redonda durante a Operação Perigosa CanetaReprodução PF
As diligências foram realizadas por agentes da Delegacia da PF no município e ocorreram em imóveis localizados nos bairros Três Poços e Santo Agostinho.
Segundo a corporação, a investigação teve início após uma denúncia anônima apontar que um dos suspeitos vendia os produtos para emagrecimento sem autorização legal e sem o devido registro na Anvisa.
Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e comércio de medicamentos sem registro. Todo o material apreendido durante a operação passará por perícia para subsidiar as investigações.
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