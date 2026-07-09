73ª DP (Neves) investiga caso de agressão contra crianças em São Gonçalo - Divulgação

73ª DP (Neves) investiga caso de agressão contra crianças em São GonçaloDivulgação

Publicado 09/07/2026 22:03 | Atualizado 09/07/2026 22:13

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia de maus-tratos contra dois irmãos, de 11 e 13 anos, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) no fim da noite de quarta-feira (8), após um dos meninos fugir de casa e, aos gritos, pedir ajuda a vizinhos para denunciar as agressões.

De acordo com o registro de ocorrência, o principal suspeito é o padrasto das crianças, que mora com a família no mesmo endereço. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.



Em depoimento, um dos meninos relatou que o padrasto lhe deu um tapa na testa e bateu sua cabeça contra a parede. Ao tentar se proteger com a mão, ele afirmou que também recebeu um tapa no rosto.



Pai do menino Henry, o vereador Leniel Borel (PP) esteve na delegacia e informou, nas redes sociais, que acompanhará o caso e oferecerá apoio às vítimas. "Enquanto a cidade dormia, duas crianças viviam um verdadeiro pesadelo. A Lei Henry Borel existe para proteger, agir com rapidez e salvar vidas", escreveu o vereador.



Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. O padrasto foi ouvido e liberado em seguida. Já o menino que procurou ajuda deixou a delegacia acompanhado da avó paterna.