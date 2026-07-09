73ª DP (Neves) investiga caso de agressão contra crianças em São GonçaloDivulgação
Em depoimento, um dos meninos relatou que o padrasto lhe deu um tapa na testa e bateu sua cabeça contra a parede. Ao tentar se proteger com a mão, ele afirmou que também recebeu um tapa no rosto.
Pai do menino Henry, o vereador Leniel Borel (PP) esteve na delegacia e informou, nas redes sociais, que acompanhará o caso e oferecerá apoio às vítimas. "Enquanto a cidade dormia, duas crianças viviam um verdadeiro pesadelo. A Lei Henry Borel existe para proteger, agir com rapidez e salvar vidas", escreveu o vereador.
Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos. O padrasto foi ouvido e liberado em seguida. Já o menino que procurou ajuda deixou a delegacia acompanhado da avó paterna.
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