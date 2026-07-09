Suspeito foi surpreendido por policiais do 21º BPMReprodução Redes Sociais
A prisão foi realizada por policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti), após análise de informações e monitoramento estratégico. De acordo com os agentes, o suspeito já possuía uma anotação criminal por estupro de vulnerável. No momento da abordagem, não houve reação por parte dele.
Ele foi encaminhado por policiais militares à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável.
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