Publicado 10/07/2026 00:00

Desvio de R$ 86,28 milhões no Instituto Rio Metrópole, segundo o MPRJ. Entre os 11 denunciados, um delegado da Polícia Civil e um procurador do Estado. O dinheiro saía em espécie, sob escolta armada. O Estado terceirizou até mesmo a proteção do que lhe era subtraída.

Segundo o MPDFT, Virginia Fonseca divulgou apostas a 56 milhões de seguidores sem informar contrato com a plataforma. A publicidade convencional é identificada por lei; a afetiva, dos influencers, se confunde com a vida. Regular anúncio é simples. Regular intimidade, ninguém tentou, mas deveria.