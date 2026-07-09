TRE-RJ aprova presença das tropas federais durante as Eleições 2026 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

TRE-RJ aprova presença das tropas federais durante as Eleições 2026Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/07/2026 20:27

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (9), o pedido para envio de tropas federais durante as eleições em outubro. A solicitação foi apresentada pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, e encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que vai analisar o pedido.

Ao votar, o desembargador presidente do TRE, Cláudio de Mello Tavares, citou a presença de facções criminosas em várias regiões do estado. "A criminalidade aumentou muito, a situação está se agravando. Então, como em outras eleições também tivemos a presença do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, enfim, as forças federais são de suma importância neste momento, ainda mais hoje, que é crucial para o Rio de Janeiro", disse o desembargador

Também nesta quinta-feira, o órgão anunciou a criação do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional para as Eleições 2026. O grupo tem como objetivo prevenir e coibir condutas criminosas e outros ilícitos que representem risco ao regular transcurso do processo eleitoral, incluindo a proteção dos eleitores e eleitoras, servidores e servidoras que atuem junto à Justiça Eleitoral, bens móveis e imóveis destinados à realização das eleições.



Integram o Gaesi o a Procuradoria Regional Eleitoral, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Leste, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Polícia Militar, a Superintendência da Polícia Federal, a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro.