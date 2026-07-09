Familiares e amigos se despediram de Edward Boggiss no Cemitério Memorial do Carmo - Érica Martin

Familiares e amigos se despediram de Edward Boggiss no Cemitério Memorial do CarmoÉrica Martin

Publicado 09/07/2026 12:49

Rio - Familiares e amigos se despediram do ator Edward Boggiss em velório realizado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária, nesta quinta-feira (9). Lembrado por trabalhos em produções como "Malhação" (1999) e "Sandy & Junior" (2002), o artista morreu aos 49 anos nesta quarta-feira (8).

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Durante a cerimônia, a viúva Erika Boggiss apareceu bastante emocionada ao lado da filha do casal, Julia Boggiss. As duas receberam apoio de pessoas próximas no local. Coroas de flores foram enviadas em homenagem a Edward.

Roberto Ian Boggiss, pai do ator, destacou que o filho já sonhava em ser artista desde a adolescência. Para o familiar, Edward conseguiu as realizações que queria em vida.

"Um rapaz que, em torno dos 10 anos, já começou a mostrar uma inclinação para fazer palco e apresentar. No meio do secundário, disse que não queria continuar estudando e que ia fazer um teste, na Globo, para novos artistas. Ele se formou no segundo grau e depois ingressou nos jovens talentos. Pra mim, a vida de artista tem prazo curto. Nesse prazo, acho que ele se sentiu realizado. Muita gente ainda o reconhecia. É interessante o tempo passar e reconhecer. Acho que ele está descansado, satisfeito e realizado. Ele não parou de sonhar. Era um sonhador. Sempre foi muito generoso. Deixou saudades", comentou.

O ator Pedro Garcia Netto, conhecido pelo seu trabalho em Caras & Bocas (2009), Cobras & Lagartos (2006) e Insensato Coração (2011), definiu o amigo como uma pessoa companheira, alegre e gentil.

"Uma pessoa ímpar, com uma luz muito forte. Era o cara que se oferecia para amarrar o sapato da senhora. Um amigo muito querido, que fará muita falta. Um cara que fez a diferença. Estivemos juntos em vários momentos da vida. Vai deixar muita saudade", contou.

Pedro lembrou um momento em que ambos disputaram o mesmo personagem. "Um torcia muito pelo outro. Em um teste para televisão, era uma sala que não tinha tanta estrutura. Precisou da ajuda de um segurar o refletor para o outro. Mesmo naquele momento, que os dois estavam competindo pelo mesmo personagem, a torcida era mútua. Isso continuou com a vida toda. Mesmo agora nos últimos momentos dele. A gente conversava sobre a carreira. Um amigo que a gente nunca esquece", completou.

Jorge Cabral, amigo de infância de Edward, ressaltou que o ator tinha uma beleza contagiante. "Era uma das luzes mais lindas. O brilho de um ser humano mais potente que eu pude presenciar. Tive um imenso prazer de ser contagiado com essa luz que sempre acompanhou ele. Fomos grandes amigos, convivemos muito juntos. As peças que ele fazia, eu acompanhava. Vai deixar muita saudade", disse.

A causa da morte não foi divulgada. Em 2024, Edward revelou que tratava um câncer de orofaringe, com comprometimento do sistema pulmonar. Em entrevista concedida em 2025, ele contou que passava por quimioterapia e definiu o processo como cansativo.



Além da atuação na TV, Boggiss também construiu uma trajetória no teatro, no cinema e na direção. Ele começou a carreira artística ainda criança, aos 7 anos, e acumulou trabalhos como ator, autor, diretor e cineasta ao longo de décadas dedicadas à arte.

Depois do velório, o corpo foi cremado.