Izabela Leite tinha 30 anos - Rede Social

Izabela Leite tinha 30 anosRede Social

Publicado 09/07/2026 09:24





Izabela foi atingida com violência no tórax, na cabeça e nos pés, sofreu ferimentos graves e chegou a ficar em coma. Em nota, a direção da unidade informou que apesar dos esforços da equipe multidisciplinar empenhada em sua recuperação, a paciente não resistiu.



"A direção lamenta a morte e se coloca à disposição da família para informações que sejam necessárias", disse em comunicado. Rio - A empresária Izabela Leite, de 30 anos, morreu na noite desta quarta-feira (8) no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana. Ela estava internada desde o início de maio após ser brutalmente agredida pelo ex-companheiro, que está preso. Izabela foi atingida com violência no tórax, na cabeça e nos pés, sofreu ferimentos graves e chegou a ficar em coma. Em nota, a direção da unidade informou que apesar dos esforços da equipe multidisciplinar empenhada em sua recuperação, a paciente não resistiu."A direção lamenta a morte e se coloca à disposição da família para informações que sejam necessárias", disse em comunicado.

O suspeito está preso desde 7 de maio, cinco dias após o crime. De acordo com investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói, as agressões tiveram início depois de uma discussão entre os dois.

A empresária era proprietária de um salão de beleza e deixa uma filha de 11 anos. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a violência e descreveram que a vítima estava no auge da carreira.

"Foram três meses de luta, de esperança e de uma força que só quem te conheceu sabe que você tinha. Você foi guerreira até o último instante. Você estava vivendo seus sonhos, crescendo na sua profissão, conquistando seu espaço, construindo uma vida linda e cheia de planos. Sempre com esse sorriso que contagiava todo mundo, sempre encontrando motivos para acreditar que dias melhores viriam. Hoje, a dor da sua partida se mistura com a revolta de saber que tudo isso foi tirado de você de forma tão cruel. Nenhuma mulher deveria ter sua história interrompida pela violência", desabafou uma amiga.



"Conheci ela, uma mulher batalhadora, cheia de projetos e sonhos, montou seu salão e estava muito feliz. Que Deus conforte sua família e que a justiça seja feita", afirmou outra.



"Descanse em paz, Iza. Meus sentimentos aos familiares. Espero que a justiça dos homens seja feita, porque sei que a de Deus não falhará, eu creio", relatou mais uma.





