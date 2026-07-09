Caminhão recuperado pela PM no Complexo da Maré - Divulgação

Caminhão recuperado pela PM no Complexo da MaréDivulgação

Publicado 09/07/2026 08:43 | Atualizado 09/07/2026 09:01

Rio - Um caminhão de bebidas roubado foi recuperado pela Polícia Militar na Avenida do Canal, no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta quinta-feira (9). O motorista foi encontrado sem ferimentos.

De acordo com a corporação, agentes do 22ºBPM (Maré) estiveram no local após serem informados sobre um roubo na região. Em seguida, o condutor e o veículo foram encaminhados até a Cidade da Polícia.

Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP). Agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime e responsabilizar todos os envolvidos.