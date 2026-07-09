Aos 90 anos, Eunice Oliveira Silva pela primeira vez: Minha melhor fase - Juan Labre / Seeduc

Aos 90 anos, Eunice Oliveira Silva pela primeira vez: Minha melhor fase Juan Labre / Seeduc

Publicado 09/07/2026 07:00

Rio - Natural de Feira de Santana, na Bahia, Eunice Oliveira Silva, 90 anos, é a estudante mais velha da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Araruama, na Região dos Lagos. Ao retornar à sala de aula, a aposentada realizou o sonho de aprender a escrever o próprio nome e conseguiu assinar, pela primeira vez na vida, a sua Carteira de Identidade Nacional.

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"[Antes] eu tirei o documento sem saber ler e escrever meu nome. Agora já sei e recebi a minha identidade. [...] Nem sei como agradecer a todos que me ajudaram", vibra Eunice, que também relembra o constrangimento que sentia quando precisava carimbar a digital no RG. "Eu tinha vergonha de botar o dedo. Eu dizia: 'Um dia eu vou fazer meu documento sem botar o dedo. Vou pegar uma caneta e escrever'. E consegui".

E os objetivos não param por aí. "Quero me esforçar um pouquinho para aprender a ler. [...] Eu gosto de estudar. Só não venho mesmo quando está muito frio ou chovendo. [Por causa] da idade avançada, fico com medo de cair também. [...] Mas mesmo assim eu tenho um pouquinho de coragem e vou", comenta ela, que complementa: "É bom demais voltar a estudar depois de adulto".

A aposentada mora em Araruama há aproximadamente quatro anos e é aluna da Escola Municipal Prefeito Afrânio Valladares desde 2025. Há uma década, quando ainda estava na Bahia, tentou voltar a estudar, mas a rotina de trabalho e a longa distância do antigo colégio a impediram.

Ela, que só teve acesso à própria identidade há cerca de 60 anos, foi impedida de frequentar à escola quando era criança. "Não tive a oportunidade de estudar. Era naquele tempo da ignorância. Não deixavam o filho estudar. Não pude por isso", lamenta.

Eunice começou a trabalhar ainda na infância, com apenas 6 anos, em plantação. "Criava cabrito, frango... plantava batata, mexia em casa de farinha", recorda. A aluna seguiu nesse mesmo ofício até os 30 anos. Em seguida, se tornou feirante para ajudar no sustento da família.

Matriarca de nove filhos, 30 netos, 15 bisnetos e seis trinetos, incentivou e ajudou na educação deles. "Eu não estudei, mas disse: 'Não vou deixar meus filhos sem estudar'. E trabalhei na feira para ajudar. Eu tenho uma filha formada. Ela é assistente social. Eu ajudei a pagar [os estudos]", conta.

Ao relembrar as dificuldades do passado, Eunice celebra o momento atual. "Estou vivendo minha melhor fase. Agora, eu estou feliz. Já passei por muito tempo difícil. Mas agora eu estou bem. Não tenho o que reclamar. Estou me sentindo alegre".

Orgulhosa, ela recorda que aprendeu a fazer contas de cabeça quando trabalhava entre as verduras e os fregueses. "De dinheiro eu entendo", diz ela, aos risos. O próximo sonho, inclusive, tem a ver com matemática: a aposentada deseja fazer uma faculdade de Ciências Contábeis. "[Quero] ser contadora".

EJA

Eunine faz parte de um crescimento de alunos da EJA matriculados em Araruama. De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Educação, a cidade chegou a 1.594 estudantes em maio de 2026, contra 949 alunos no mesmo mês de 2025.

Secretária municipal de Educação, Valéria Amaral ressalta a importância da iniciativa. "Aos 90 anos de idade, Dona Eunice sonha, tem perspectiva de transformação não só para a vida dela, mas para a família dela. A nossa educação trabalha isso honrando a nossa ancestralidade. Isso é muito significativo não só para a educação, mas para toda a sociedade araruamense, para todas as mulheres que lutam por essa questão igualitária, pela nossa emancipação", afirma.

Veja abaixo as unidades do município com EJA:



- E.M. Margarida Trindade de Deus

- C.E.E.E.Q.E. Prof. Darcy Ribeiro

- E.M. Profª Nair Valladares

- E.M. Ver. Moysés Ramalho

- E.M. Celina Mesquita Pedrosa

- Praça Esc. Ecol. Mun. Pref. Afrânio Valladares

- C.M. Prof. Pedro Paulo de Bragança Pimentel

- E.M. Nedir Paulo Barroso da Rosa

- E.M. João Brito de Souza

- Praça Esc. Com. Sérgio Ribeiro de Vasconcellos

- E.M. André Gomes dos Santos

- E.M. Francisco José de Marins

- E.M. Agostinho Franceschi

- E.M. João Augusto Chaves