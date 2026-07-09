Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no distrito de Suruí, em Magé - Reprodução

Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no distrito de Suruí, em MagéReprodução

Publicado 09/07/2026 07:28

Rio - A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (9), uma operação contra o armazenamento e o compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual na internet. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Magé, na Baixada Fluminense.

Segundo o apurado, o alvo da Operação Ataque Duplo, teria utilizado a rede mundial de computadores para compartilhar e trafegar arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil.

As equipes atuaram em dois endereços ligados ao investigado no distrito de Suruí. Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica criminal, com o objetivo de reunir elementos de prova que contribuam para o aprofundamento das investigações e para identificação de eventuais outros envolvidos.

O suspeito poderá responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. Há possibilidade outros delitos serem identificados no curso das apurações.



A PF reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes, como forma de reduzir riscos e proteger possíveis vítimas.

"O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que os jovens comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção", diz a corporação.

