Confusão aconteceu dentro de um ônibus na Freguesia, na Zona Sudoeste - Reprodução / Redes Sociais

Confusão aconteceu dentro de um ônibus na Freguesia, na Zona SudoesteReprodução / Redes Sociais

Publicado 08/07/2026 13:51

Rio - Um motorista e uma passageira brigaram dentro de um ônibus, na Freguesia, na Zona Sudoeste. O condutor chega a morder a mulher, que dá tapas no rosto do homem. A confusão teria iniciado devido a tentativa de pagamento da passagem em dinheiro, que não é mais permitida desde 28 de junho.

Uma testemunha gravou a cena. O vídeo mostra o motorista mordendo o braço da mulher, que está sentada na cabine do veículo. Ela reage puxando a camisa do condutor e dando um tapa em seu rosto. Depois disso, o homem volta a morder um dos dedos da passageira.

Assista:

Motorista e passageira brigam dentro de ônibus na Freguesia



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/WY61rAJiyk — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2026

O caso aconteceu na noite do último domingo (5). Segundo a Polícia Militar, agentes do Segurança Presente, lotados na base da Praça Jorge da Costa Pinto, foram acionados pelo motorista. O homem afirmou ter sido agredido pela passageira durante o trajeto do ônibus em que estavam.

Ainda de acordo com a corporação, o condutor solicitou apenas que a mulher fosse retirada do veículo para que pudessem prosseguir viagem e informou à equipe que não tinha interesse em registrar a ocorrência.

Após deixar o ônibus, a passageira foi até a base do Segurança Presente alegando ter sido agredida pelo motorista e solicitou o registro da ocorrência. Os policiais explicaram que o procedimento deveria ser realizado em uma delegacia.

A corporação informou que, inconformada, ela passou a ofender os policiais com xingamentos, tentou agredir um agente e "visivelmente alterada" resistiu à abordagem.

A equipe a conduziu à 41ª DP (Tanque), onde foi autuada em flagrante por desacato, desobediência e resistência. Após os procedimentos legais, a delegacia encaminhou o caso ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Em nota, o Sindicato das Empresas da Cidade do Rio (Rio Ônibus) lamentou o episódio de violência. A instituição lembrou que, desde 28 de junho, por meio de uma determinação da Prefeitura, os ônibus municipais não aceitam mais pagamento em dinheiro em espécie. A briga teria começado porque a passageira tentou pagar desta forma, mas o motorista se negou.