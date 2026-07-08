Ataque a policiais civis na Avenida Brasil mobilizou centenas de agentes, nesta quarta-feira (8) - Érica Martin

Ataque a policiais civis na Avenida Brasil mobilizou centenas de agentes, nesta quarta-feira (8)Érica Martin

Publicado 08/07/2026 11:59

fotogaleria

De acordo com a Polícia Civil, a delegacia fazia diligências de inteligência na região quando os agentes foram atingidos. No carro, uma viatura descaracterizada, havia quatro policiais. Um homem foi baleado na cabeça e uma mulher na perna. Uma viatura da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) passava pelo local e parou para dar apoio, dando suporte até o hospital.

Os policiais foram socorridos e encaminhados ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que um dos agentes deu entrada na unidade em estado grave. Ele, que foi identificado como o oficial Carlos Alberto Freire Neto, de 35 anos, chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu e morreu.

A outra policial, atingida na perna, tem quadro de saúde estável e segue em avaliação. Uma terceira agente também recebeu atendimento, mas sem ferimento por arma de fogo e a princípio sem sinais de gravidade.

Após o ataque, centenas de agentes se dirigiram ao local. Eles realizam buscas na comunidade do Muquiço atrás dos envolvidos.

A Polícia Civil classificou a ação como covarde e reforçou que "ataques contra agentes de segurança pública representam um ataque direto ao Estado e seguirá atuando de forma firme e permanente no combate às facções e na repressão a criminosos".

De acordo com o subsecretário de Planejamento da PCERJ, delegado Carlos Oliveira, ao menos duas pessoas com mandados de prisão em aberto já foram conduzidas à delegacia até o momento. À imprensa, ele garantiu que a corporação vai atuar na comunidade por tempo indeterminado, até que os envolvidos no ataque sejam encontrados.

"Nesse momento a decisão é essa. Até nós temos todas as informações necessárias para capturar esses elementos, mas isso não significa não estamos em outros locais, fazendo outras diligências. A finalidade é capturá-los. Vamos colocar toda a energia da Polícia Civil nisso", afirmou Oliveira.

Todas as equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE), da Capital (DGPC) e da Baixada (DGPB), além de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), estão envolvidas na ação.

A Polícia Militar também se manifestou e informou que agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) intensificam o patrulhamento na região.

Por causa da ocorrência, uma faixa da pista lateral está interditada no sentido Centro. Por volta de 13h15, a via chegou a ser totalmente fechada para o trabalho da perícia. A pista central foi liberada por volta das 14h, próximo à estação do BRT de Guadalupe. O Centro de Operações Rio (COR) informou que o trânsito apresenta lentidão a partir de Realengo e reforçou como alternativa a Estrada da Água Branca e a Estrada São Pedro de Alcântara.

A Secretaria Municipal de Educação informou que as atividades das unidades escolares serão encerradas assim que for possível sair em segurança.

Linhas de ônibus impactadas

De acordo com o Rio Ônibus, 36 linhas estão sofrendo impactos por causa da ocorrência. São elas:

- 300 Sulacap x Candelária

- 369 Bangu x Candelária

- 378 Marechal Hermes x Castelo

- 384 Pavuna x Passeio

- 386 Anchieta x Candelária

- 388 Cesarão x Candelária

- 393 Bangu x Candelária

- 397 Campo Grande x Candelária

- 399 Pavuna x Passeio

- SV624 Mariopolis x Praça da Bandeira

- 669 Pavuna x Méier

- SV669 Pavuna x Méier

- 737 Santíssimo x Cascadura

- 753 Santa Cruz x Coelho Neto

- 754 Santa Cruz x Terminal Deodoro

- 756 Santa Cruz x Coelho Neto

- 757 Sepetiba x Coelho Neto

- SP759 Cesarão x Terminal Deodoro

- 759 Cesarão x Coelho Neto

- 764 Catiri x Terminal Deodoro

- 765 Mendanha x Terminal Deodoro

- 770 Campo Grande x Coelho Neto

- 771 Campo Grande x Coelho Neto

- 777 Padre Miguel x Madureira

- 785 Marechal Hermes x Cascadura

- 790 Campo Grande x Cascadura

- SV790 Campo Grande x Cascadura

- 796 Campo Grande x Terminal Deodoro

- 798 Campo Grande x Terminal Deodoro

- 799 Pavuna x Bangu Shopping

- 853 Mato Alto x Terminal Deodoro

- SV853 Mato Alto x Terminal Deodoro

- 908 Term. Deodoro x Bonsucesso

- 926 Senador Camará x Penha

- 2303 Cesarão x Castelo

- 2336 Campo Grande x Castelo

Governador lamenta perda

O governador do Rio, desembargador Ricardo Couto, lamentou a perda do agente. "Recebi com profunda tristeza a notícia da morte do policial civil Carlos Alberto Freire Neto. Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e colegas da Polícia Civil", diz um trecho da nota.



Ainda segundo Couto, o governo acompanhará de perto as investigações para que os responsáveis por esse crime sejam identificados, presos e responsabilizados. "Ataques contra agentes de segurança são inaceitáveis e receberão uma resposta firme das instituições", finalizou.